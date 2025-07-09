به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موبد «پدرام سروشپور» دبیر انجمن موبدان تهران، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه ویژگی انسان، پیشرفت و تعالی است، اظهار کرد: انسان آمده است تا با تکیه بر خرد و دانش خود، جهان هستی را به پیش ببرد و این پیشرفت باید با معنویت و اخلاق همراه باشد.
وی افزود: تاریخ ثابت کرده هر زمان که معنویت، اخلاق و انساندوستی در جامعه بشری تضعیف شده، نتیجه آن جنگ، ستیز و کشتار انسانها بوده است. بنابراین اگر میخواهیم در بُعد فرهنگی و معنوی که ایرانیان در طول تاریخ زبانزد آن بودهاند جایگاه مؤثری داشته باشیم، باید اولین گام ما یکصدایی باشد و بر اصول مشترک همه ادیان الهی تأکید کنیم.
سروش پور با اشاره به اهداف پیامبران الهی، خاطرنشان کرد: تمام پیامبران برای آگاهی انسانها پا به جهان گذاشتند و هدفی جز رساندن پیام الهی به انسانها نداشتند. خداوند انسانها را با هر باور و تفکری که باشند، فرزندان خود میداند و همه باید آگاه شوند.
وی با اشاره به پشتوانه فرهنگی ایرانیان گفت: فرهنگ ایرانی ریشهدار است و بیشک بر همه فرهنگهای دینی دنیا تأثیرگذار بوده است. این فرهنگ یکی از آغازگران فلسفه یکتاپرستی در جهان است و ما میتوانیم این پیام را از دل همین فرهنگ به جهانیان برسانیم.
دبیر انجمن موبدان تهران با اشاره به نمادهای تاریخی آزادیخواهی در ایران افزود: در دوران کوروش هخامنشی شاهد نماد آزادیبخشی هستیم. کوروش در برخی کتابهای دینی به عنوان پیامبر و آزادیبخش یاد شده است و علامه طباطبایی نیز او را ذوالقرنین میداند. این نگاه، نشاندهنده فلسفه دینی بر مبنای آزادی، آگاهی و صلح است.
وی تأکید کرد: چشمانداز همه ادیان الهی، دنیایی سرشار از صلح و آشتی است. ایرانیان پس از ورود اسلام، از فاتحان مسلمان پیروی نکردند، بلکه از کسی حمایت کردند که پیامش آزادیخواهی بود. این نشان میدهد که ریشههای فرهنگی ملت ما همواره بر پایه کرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی استوار بوده است.
سروشپور ادامه داد: ما باید به داشتههای فرهنگی و تاریخی خود تکیه کنیم و پیاممان را درباره آبادانی و صلح با صداقت و باور منتقل کنیم. تنها وقتی که پیاممان را باور داشته باشیم و راست بگوییم، جهان به حرف ما گوش خواهد داد.
وی با تأکید بر پایمردی ملت ایران در تاریخ اظهار کرد: ایران در طول تاریخ با فراز و نشیبهایی روبرو بوده اما همواره مقتدر و پایدار باقی مانده است. فرهنگ ایرانی همیشه بر پایه عدالتخواهی، انساندوستی، زندگی مسالمتآمیز و صلح بوده و از جنگ و خشونت فاصله داشته است.
وی افزود: بزرگترین داشتههای ما ادیان و پیروان ادیان مختلف در ایران هستند؛ آشوریهایی که قدمتشان به درازای تاریخ ایران است، یهودیانی که با منش کوروش وارد ایران شدند، ارامنهای که به دل فرهنگ ایرانی پناه آوردند و مسلمانانی که از دل این سرزمین برخاستند. همه اینها میراث گرانبهای ما هستند.
دبیر انجمن موبدان تهران در پایان تأکید کرد: باید صدای واحد و پیام مشترک میان ما تقویت شود. اگر فرهنگ ایرانی بر پایه صلح است، نباید فراموش کنیم که حتی در جنگ ایران و عراق، از سلاحهای کشتار جمعی استفاده نکردیم و هیچگاه به سمت سلاح شیمیایی نرفتیم. این باور فرهنگی ماست که باید آن را زنده نگه داریم و به جهانیان نشان دهیم.
