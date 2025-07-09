به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری در دیدار ابراهیم کمالی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز که در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) برگزار شد، مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، به‌ویژه عملکرد شورای شهر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در این دیدار با اشاره به اهمیت جایگاه شورا در فرآیند رشد اجتماعی و سیاسی شهر، اظهار کرد: شورای شهر محلی برای تضارب آرا، تبادل دیدگاه‌ها و ظهور و بروز نخبگان توانمند است. طبیعی است که در چنین نهادی، به دلیل تنوع دیدگاه‌ها و شخصیت‌ها، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. اما همین تنوع، ظرفیت رشد و خدمت را فراهم می‌کند.

وی برخورداری اعضای شورا از سعه صدر، صبر و روحیه خدمتگزاری را لازمه حضور مؤثر در این نهاد مردمی دانست و افزود: در جمهوری اسلامی، شورای شهر یکی از مصداق های روشن حق‌الناس است؛ چرا که تمام دقایق و تصمیمات آن در راستای خدمت به مردم تعریف می‌شود. هر عضوی که از این فرصت برای رسیدگی به مطالبات واقعی مردم استفاده نکند یا با پیگیری مسائل کم‌اهمیت و غیرضروری باعث از بین رفتن فرصت‌ها شود، یا حتی مانع از نقش آفرینی موثر اعضا شود، در حقیقت به حقوق مردم تعدی کرده و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به برخی حواشی در عملکرد شورای ششم بیان کرد: شروع فعالیت این شورا با چالش‌هایی از جمله بعض دخالت‌های غیرمنطقی و کم‌تجربگی همراه بود. این عوامل مانع از تحقق انتظارات مردم شد. متأسفانه برخی حاشیه‌های غیرضروری نیز بر مشکلات افزود. اگر در فرآیند بررسی‌ها، مبنا بر شواهد و مستندات محکم و به دور از هیجانات زودگذر قرار می‌گرفت، قطعا نتیجه کم حاشیه تری حاصل می‌شد. در آن مقطع، علما و بزرگان شهر نیز تذکرات لازم را ارائه دادند و خوشبختانه با هوشیاری دستگاه های مختلف، از تشدید آن جلوگیری شد.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) در ادامه خاطرنشان کرد: اگر تنها خدا، مصالح مردم و منافع نظام را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهیم و نگاه‌مان فارغ از رضایت یا نارضایتی این و آن باشد، بی‌تردید به تصمیمات شایسته‌تری خواهیم رسید. باید بپذیریم که مسیر حق، آسان و هموار نیست؛ بلکه سنگلاخ، دشوار و پرزحمت است. گاه ممکن است این مسیر، مجروحمان کند، اما سرانجام آن، شیرین و همراه با رضایت الهی است.

وی همچنین با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: بدون تردید یکی از عواملی که دشمن را به طمع تجاوز کشاند، برخی از همین دست اختلافات داخلی و کند شدن چرخ خدمت‌رسانی به مردم بود. دشمن با این تصور غلط که ملت از نظام فاصله گرفته‌اند، دچار خطای محاسباتی شد، اما پس از آغاز تجاوز، دریافت که مردم ایران میان اصل نظام و عملکرد برخی افراد که خواسته با ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزند و در مسیر خدمت به مردم اخلال ایجاد می کنند تمایز قائلند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه این پیام را در خود داشت که نباید در شرایطی که دشمن دائماً در حال طراحی تهدید و حمله است، با پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فرعی، تبدیل به بخشی از محاسبات دشمن شد.

وی در پایان با تأکید بر زمان باقی‌مانده از عمر شورای کنونی، توصیه کرد: لازم است فرصت باقیمانده صرف خدمت صادقانه به مردم، ایجاد امید، اعتمادسازی و پرهیز از اختلاف‌افکنی شود. همه ما می‌رویم و این کشور و مردم هستند که باقی می‌مانند و درباره عملکرد ما قضاوت خواهند کرد. بنابراین باید از نگاه سطحی به مسائل پرهیز کرده و رسالت و مسئولیت سنگینی که بر عهده داریم را با نگاهی عمیق و آینده‌نگر دنبال کنیم.

