به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «توماس باراک» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان به شبکه لبنانی LBC گفت: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شجاعت و تمرکز شگفتانگیزی دارد اما چیزی که کم دارد صبر است. حزبالله یک مسئله لبنانی است، نه یک مسئله جهانی. آمریکاییها از نظر سیاسی آن را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کردهاند، بنابراین اگر آنها در هر جایی در سطح نظامی با ما درگیر شوند، همانطور که رئیس جمهور روشن کرده است، با ما مشکل خواهند داشت.»
باراک گفت: «خلع سلاح حزبالله همیشه یک واقعیت بسیار ساده و روشن بوده است که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دائما بر آن تأکید کردهاند: یک کشور، یک ملت، یک ارتش.»
وی توضیح داد: مساله خلع سلاح، فقط به سلاحهای حزبالله اشاره ندارد، بلکه سلاحهای فلسطینیها و شبهنظامیان مسلح را نیز در بر میگیرد و اگر رهبری سیاسی این مسیر را انتخاب کند، ما راهنمایی و کمک خواهیم کرد.
باراک توضیح داد: سیاستمداران لبنانی تاس بازی میکنند، در حالی که ما شطرنج بازی میکنیم. واکنشهای آنها «دلگرمکننده» است اما آنها باید تصمیم بگیرند که تعهد واقعی آنها چیست. ما به آنها فرصتی میدهیم تا آن را یکی یکی ثابت کنند.
نماینده آمریکا افزود: «همه میترسند. هیچکس جنگ داخلی نمیخواهد. هیچکس نمیخواهد فشار زیادی به لبنان وارد کند. در لبنان یک نظام طایفهای وجود دارد که نیاز به اجماع دارد. همه گفتگوها در این چارچوب انجام میشود. ما صرفا به این روند احترام میگذاریم.»
وی گفت: «اگر تغییر نمیخواهید، اگر مردم تغییر را نمیخواهند، فقط به ما بگویید و ما دخالتی نخواهیم کرد.»
نماینده آمریکا گزارشهای مربوط به جدول زمانی تحویل سلاح را تکذیب کرد و گفت: «من چیزی در مورد درخواست خودمان یا پاسخ لبنان از نظر زمانبندی نگفتم.»
وی دلیل حضورش در لبنان را «مهارت و شجاعت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا» اعلام کرد.
باراک در مورد رد خلع سلاح توسط «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله، گفت: «روند مذاکرات به طور سنتی لبنانی است، زیرا این یک روند مداوم است تا زمانی که همه واقعا آماده رسیدن به یک توافق واقعی باشند.»
نماینده ترامپ افزود: «لبنانیها باید یک جدول زمانی تعیین کنند و ما، به عنوان آمریکاییها، فقط برای تسهیل بهرهبرداری سریع از این فرصت اینجا هستیم اما چیزی را تحمیل نخواهیم کرد.»
وی افزود: «من معتقدم اجزای دولت آماده هستند و البته همه چیز باید وقتی که شرایط مهیا شود به شورای وزیران ارائه شود. اما ارتش لبنان نقطه کانونی است.»
باراک در مورد رابطه بین لبنان و سوریه ابراز امیدواری کرد که «این رابطه در دو مسیر که به زودی به هم میرسند، پیش برود.»
وی گفت: «در حال حاضر، دیدگاه سوریه نسبت به لبنان، اسرائیل، اردن و عراق بخشی از یک بافت جدید است. هر جا سوریه برود، لبنان نیز میرود، زیرا لبنان گذرگاه آنهاست. جهان همان فرصتی را که به سوریه میدهد، به لبنان نیز میدهد.»
باراک در پاسخ به شایعات مربوط به الحاق طرابلس یا مناطقی در دره البقاع به سوریه نیز گفت: «این یک خیال، توهم و طنز است. من حتی یک کلمه هم در مورد الحاق نشنیدهام و هیچ فرد قابل اعتمادی در محافلی که با ما در سوریه کار میکنند، در مورد آن صحبت نکرده است.»
باراک در همین حال اقدامات ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی از زمان امضای توافق را «شگفتانگیز» توصیف کرد.
