هلاکت یک نظامی صهیونیست دیگر توسط نیروهای مقاومت در شرق غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های «القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تک‌تیراندازان ما یک نظامی اسرائیلی را در کوه «السورانی» واقع در منطقه التفاح در شرق غزه از پای درآوردند.

بر اساس گزارش شیکه خبری الجزیره، پیش از این نیز گردان‌های القدس ویدئویی از هدف قرار دادن محل تجمع سربازان و خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در شهر خان‌یونس منتشر کرد.

گروه‌های مقاومت فلسطین بارها تأکید کرده‌اند که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی سکوت نخواهند کرد و به دفاع از سرزمین و مردم خود ادامه خواهند داد.

مقاومت فلسطین در نوار غزه همچنان و پس از ۲۱ ماه نبرد، با نفوذ و یورش‌های مکرر با حملات ارتش رژیم اشغالگر مقابله می‌کند و با اجرای کمین‌ها و عملیات‌های تهاجمی، تلفاتی سنگین به دشمن وارد می‌آورد.

