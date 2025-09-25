هلاکت یک سرباز اسرائیلی دیگر در نبردهای شمال غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اشغالگر اسرائیل امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که یکی از سربازانش در درگیری با گروههای مقاومت فلسطینی در شمال نوار غزه به هلاکت رسیده است.
براساس گزارش رسانه عبریزبان «کان»، این سرباز سرجوخه «شلاخو شمعون دیمالاش» ۲۱ ساله از شهر بئرالسبع، عضو گردان ۹۳۲ از تیپ «ناحال» بود که در جریان نبرد در شمال غزه کشته شد.
از سوی دیگر، گروههای مقاومت فلسطینی در غزه دیروز چهارشنبه اعلام کردند که چندین تانک و خودروی زرهی ارتش اشغالگر را منهدم کردهاند.
گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با انتشار بیانیهای در کانال تلگرام خود اعلام کرد که دو تانک مرکاوا را در منطقه تلالهوی در جنوب شهر غزه با دو موشک ضدزره «الیاسین ۱۰۵» هدف قرار دادهاند.
در این بیانیه آمده است که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن نیروهای دو تانک شد.
