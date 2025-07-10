به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی طی بیانیهای مشترک اعلام کردند: با شناسایی و تأیید هویت دو تن دیگر از فعالان رسانهای که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به کشور به شهادت رسیدهاند، شمار شهدای رسانهای جنگ اخیر به ۱۲ نفر رسید.
بر اساس این بیانیه، شهید ابوالفضل فتحی، عکاس و خبرنگار خبرگزاری بسیج، و شهید صالح بایرامی، گرافیست رسانههای مختلف از جمله نشریه اندیشه پویا و شهیده فاطمه صالحی، مدیر پایگاه اطلاعرسانی «ساوجنما» و خبرنگار پایگاه «تیتر۱» در استان البرز، که پیشتر مجروح شده بود، به جمع شهدای رسانهای پیوست.
پیشتر، شهادت ۹ تن از خبرنگاران، تصویربرداران و فعالان رسانهای که در اثر حملات مستقیم و هدفمند رژیم صهیونیستی به مراکز رسانهای از جمله ساختمان صداوسیما و مرکز رسانهای «بیان» جان باخته بودند، اعلام شده بود. در جریان این حملات، علاوه بر شهادت این عزیزان، بیش از ۱۰ نفر نیز زخمی شده و تحت درمان قرار گرفتند.
رژیم صهیونیستی در حالی زیرساختهای رسانهای کشور را هدف قرار داد که بهخوبی از اهمیت «جنگ روایتها» در میدان نبرد نوین آگاه است. این اقدامات تروریستی با هدف خاموشکردن صدای حقیقت و خاموشکردن رسانههای جبهه مقاومت صورت گرفت؛ اما همانطور که تجربه نشان داده، صدای حق خاموشنشدنی است.
ما در سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای رسانه، بر این حقیقت تأکید میکنیم که راه این عزیزان، راه آگاهیبخشی، روشنگری و «جهاد تبیین» است. یقین داریم یاد و نام آنان تا همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران و در کارنامه پرافتخار رسانه انقلابی زنده خواهد ماند.
در پایان، اسامی شهدای رسانهای جنگ ۱۲ روزه به شرح زیر اعلام میشود:
۱. شهید رمضانعلی چوبداری
۲. شهید امیرحسین طاووسی
۳. شهید علی طهماسبی
۴. شهید نیما رجبپور
۵. شهید محمدمعین نظری
۶. شهید محمدجواد الوندی
۷. شهید احسان ذاکری
۸. شهید ابوالفضل فتحی
۹. شهیده فرشته باقری
۱۰. شهیده معصومه عظیمی
۱۱. شهیده فاطمه صالحی
۱۲. شهید صالح بایرامی
..............................
پایان پیام/
نظر شما