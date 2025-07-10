  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

جزئیات جدید از انفجار یک واحد برج ۲۰ طبقه در چیتگر تهران

۱۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۸
کد خبر: 1706586
جزئیات جدید از انفجار یک واحد برج ۲۰ طبقه در چیتگر تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات جدید حادثه انفجار در یک برج ۲۰ طبقه در بزرگراه همدانی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در ارتباط با جزئیات جدید حادثه انفجار در یک واحد مسکونی در بزرگراه همدانی اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۶:۲۶ دقیقه امروز در بزرگراه همدانی بعد از تونل به سمت غرب خیابان افرا در طبقه ۱۵ یک برج مسکونی ۲۰ طبقه رخ داده است.

وی افزود: در اثر این انفجار که به دلیل نشت گاز شهری و بی‌احتیاطی مالک رخ داده است ۶ نفر مصدوم شده که به مرکز درمانی انتقال یافته‌اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه این حادثه آتش سوزی و حریق نداشته و فقط انفجار بوده است، گفت: علاوه بر اینکه یک واحد ۸۰ متری در طبقه ۱۵ تخریب شده ۳ واحد اطراف آن هم دچار خسارت شده است.

وی افزود: این ساختمان از روز گذشته مجهز به گاز شهری شده و پیش از این از کپسول استفاده شده است.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران درباره حادثه انفجار در یکی از برج‌های مسکونی در شهرک چیتگر اظهار کرد: این حادثه مربوط به نشت و انفجار گاز بوده است.

شروین تبریزی درباره حادثه انفجار در یکی از برج‌های مسکونی در حوالی چیتگر اظهار کرد: این حادثه مربوط به نشت و انفجار گاز بوده است.

وی افزود: پنج آمبولانس به محل حادثه اعزام شده‌اند. 

سخنگوی اورژانس استان تهران بیان کرد: این حادثه هفت مصدوم داشته که همگی به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.

همچنین به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه:  انفجار در برج چیتگر به دلیل بی‌احتیاطی مالک در نشت و تجمع گاز بوده است و هیچ ارتباطی با اقدامات تروریستی ندارد.

..............................

پایان پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha