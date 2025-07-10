جزئیات جدید از انفجار یک واحد برج ۲۰ طبقه در چیتگر تهران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در ارتباط با جزئیات جدید حادثه انفجار در یک واحد مسکونی در بزرگراه همدانی اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۶:۲۶ دقیقه امروز در بزرگراه همدانی بعد از تونل به سمت غرب خیابان افرا در طبقه ۱۵ یک برج مسکونی ۲۰ طبقه رخ داده است.
وی افزود: در اثر این انفجار که به دلیل نشت گاز شهری و بیاحتیاطی مالک رخ داده است ۶ نفر مصدوم شده که به مرکز درمانی انتقال یافتهاند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه این حادثه آتش سوزی و حریق نداشته و فقط انفجار بوده است، گفت: علاوه بر اینکه یک واحد ۸۰ متری در طبقه ۱۵ تخریب شده ۳ واحد اطراف آن هم دچار خسارت شده است.
وی افزود: این ساختمان از روز گذشته مجهز به گاز شهری شده و پیش از این از کپسول استفاده شده است.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران درباره حادثه انفجار در یکی از برجهای مسکونی در شهرک چیتگر اظهار کرد: این حادثه مربوط به نشت و انفجار گاز بوده است.
شروین تبریزی درباره حادثه انفجار در یکی از برجهای مسکونی در حوالی چیتگر اظهار کرد: این حادثه مربوط به نشت و انفجار گاز بوده است.
وی افزود: پنج آمبولانس به محل حادثه اعزام شدهاند.
سخنگوی اورژانس استان تهران بیان کرد: این حادثه هفت مصدوم داشته که همگی به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.
همچنین به گزارش مرکز رسانه قوهقضائیه: انفجار در برج چیتگر به دلیل بیاحتیاطی مالک در نشت و تجمع گاز بوده است و هیچ ارتباطی با اقدامات تروریستی ندارد.
