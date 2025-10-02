جزییات انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران + تعداد کشته و مصدوم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون اجرایی حوزه ریاست دانشگاه تهران از فوت یک دانشجوی این دانشگاه در انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی خبر داد.

دکتر محمد رضا تقی دخت ضمن بیان این مطلب در خصوص جزئیات حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: این حادثه به دلیل تعویض کپسول گاز هیدروژن در ساعت حدود ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز اتفاق افتاد.

وی در ادامه با اعلام اینکه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در حادثه آزمایشگاه دانشکده فنی فوت شد، تصریح کرد: حال دو مصدوم حادثه آزمایشگاه فوق در حال حاضر خوب است.

معاون اجرایی حوزه ریاست دانشگاه تهران افزود: دانشجوی فوت شده در حادثه فوق، از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است.

توضیحات آتش‌نشانی و اورژانس درباره جزییات انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ درباره جزییات حادثه انفجار در دانشگاه تهران با حضور در محل حادثه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه امروز پنجشنبه یک مورد حادثه انفجار در این محل که یک مرکز آموزشی از دانشکده فنی اعلام می‌شود ۴ ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل در کمتر از ۵ دقیقه به محل اعزام می‌رسند.

وی افزود: در داخل این مرکز، یک ساختمان دو طبقه است که یک آزمایشگاهی در طبقه همکف به وسعتً ۵۰ متر وجود دارد که گروهی مشغول کار بودند که هنگام کار، و به احتمال زیاد، موقع تعویض سیلندر هیدروژن، این سیلندر داخل آزمایشگاه به یکباره منفجر می‌شود، این انفجار هم به قدری شدید بوده که شیشه‌ها، در و پنجره‌های آزمایشگاه به همراه بخشی از دیوار تخریب شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: یک مرد در لحظات اولیه جان خود را از دست داده، یک آقا و خانم هم دچار مصدومیت شدید شده‌اند. تعدادی هم به علت ریختن شیشه‌ها با قطعات بتن و دیوار دچار مصدومیت‌های سطحی‌تر شده بودند.

به گفته وی، موارد شعله‌وری و حریق بر اثر این حادثه رخ نداده و در حد همان انفجار اولیه بوده است، نفرات و مصدومان تحویل اورژانس شده‌اند و در حال حاضر کاملا اوضاع تحت کنترل است و نیروهای آتش‌نشان، مشغول عملیات ایمن‌سازی در محل هستند.

ملکی درباره دلیل اصلی وقوع این انفجار گفت: کارشناسان آتش‌نشانی در محل حاضر شده و مشغول بررسی هستند اما موضوعی که همکاران دانشگاه تایید می‌کنند این است که به هنگام کار روی این قطعات و جابجایی سلیندر هیدروژن، این اتفاق افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی زیر آوار باقی نمانده‌اند، نیز گفت: این انفجار آواری نداشته و در حد دو تا سه متر دیوار بین اتاق‌ها تخریب شده است. من خودم آنجا بودم و فقط چند تا شیشه و قاب شیشه‌ها تخریب شده است و بنای آزمایشگاه، ساختمان مقاومی است.

ملکی درباره وضعیت مصدومین حادثه گفت: آسیب‌دیدگی دو نفر از مصدومین شدیدتر بودند احتمالا آنها در حداقل فاصل با کپسول هیدروژن بودند ولی دو نفر دیگری که به خاطر ریختن شیشه‌ها سر و صورتشان زخمی شده است، همگی در محل زنده بودند و تحویل اورژانس شدند که وضعیتشان را باید از اورژانس پیگیر باشید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره جلوگیری از این گونه اتفاق‌ها هم گفت: کارهای فنی، کارهای کاملا تخصصی است البته نه اینکه دوستانی که اینجا بودند تخصص نداشته‌اند حتما تخصص لازم دارند ولی باید به هنگام کار با انواع کپسول‌های گاز احتیاط لازم را داشته باشند زیراا به هیچ عنوان نباید به آن ضربه وارد شود، نباید در مسیرهای انتقال گاز نشتی وجود داشته باشد و از همه مهمتر اگر قرار است ادوات جدیدی به مجموعه‌ها اضافه شود حتما مطمئن باشید که این وسایل حتما از جای مناسبی تهیه شده باشد.

وضعیت مصدومین پایدار است و جای نگرانی نیست

در ادامه، مسئول تیم عملیاتی اورژانس نیز درباره حادثه دانشگاه تهران توضیحاتی به خبرنگاران داد و گفت: به دنبال انفجاری که به مرکز اورژانسی تهران اعلام شد با توجه به اینکه پایگاه اورژانس واقع در کوی دانشگاه داریم همکاران ما بلافاصله و بدون فوت وقت در محل حاضر شدند.

سید مصطفی موسوی افزود: اولین آمبولانس و اولین موتورلانس در صحنه حضور پیدا کرد و برای موارد بعد هم پیرو تماس‌هایی که انجام شد و خود همکاران ما اعلام کردند با توجه به وسعت حادثه تعداد ۵ دستگاه آمبولانس یک دستگاه اتوبوس و سه دستگاه موتور سریعاً در محل حضور پیدا کردند و به مصدومین خدمت‌رسانی انجام شد.

وی بیان داشت: یک مورد از مصدومین حادثه در دم فوت کرده یعنی قبل از اینکه همکاران اورژانس به موقعیت برسند، فوت کرده بود، همکاران اورژانس در بررسی‌های خود مصدومیت دو مورد خانم و یک مورد آقا را تایید کردند و مصدومین به مرکز درمانی و بیمارستان منتقل شدند.

موسوی درباره وضعیت مصدومین گفت: در محل بررسی‌هایی که انجام دادیم فعلا موقعیتشان و وضعیتشان پایدار بود جای نگرانی نبود ولی بسته به شرایط بیمار ممکن است که بعضاً وضعیتشان تغییر کند ولی در حال حاضر جای نگرانی نبود.

