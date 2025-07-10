به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رأی الیوم، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تاکید کرد که رژیم صهیونیستی دست به نسل کشی فلسطینی‌ها زده و اروپا تلاش‌های کافی برای توقف این جنایت انجام نداده است.

وی افزود: هیچ کسی که مبانی اصلی اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد و از اهرم گرسنگی دادن و جنگ استفاده می‌کند نمی‌تواند شریکی برای این اتحادیه باشد. اقدامات نتانیاهو در ذهن‌ها به عنوان یکی از تاریک‌ترین بخش‌های قرن حاضر باقی خواهد ماند.

سانچز اضافه کرد: تصاویر کودکانی که زیر آوار خانه‌ها به دنبال خانواده‌هایشان هستند و یا بر اثر گرسنگی می‌میرند وحشتناک است.

نخست وزیر اسپانیا پیشتر نیز جنایات رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کرده بود.

