به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رأی الیوم، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تاکید کرد که رژیم صهیونیستی دست به نسل کشی فلسطینیها زده و اروپا تلاشهای کافی برای توقف این جنایت انجام نداده است.
وی افزود: هیچ کسی که مبانی اصلی اتحادیه اروپا را زیر پا میگذارد و از اهرم گرسنگی دادن و جنگ استفاده میکند نمیتواند شریکی برای این اتحادیه باشد. اقدامات نتانیاهو در ذهنها به عنوان یکی از تاریکترین بخشهای قرن حاضر باقی خواهد ماند.
سانچز اضافه کرد: تصاویر کودکانی که زیر آوار خانهها به دنبال خانوادههایشان هستند و یا بر اثر گرسنگی میمیرند وحشتناک است.
نخست وزیر اسپانیا پیشتر نیز جنایات رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کرده بود.
