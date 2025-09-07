اسپانیا در آستانه ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اسپانیا در حال آمادهسازی تصمیمی برای ممنوعیت صادرات تسلیحات به اسرائیل است؛ اقدامی که در واکنش به ادامه جنگ در نوار غزه و آغاز طرح نظامی برای اشغال شهر و آوارگی ساکنان آن صورت میگیرد.
روزنامه اسپانیایی «الپایس» گزارش داد که دولت اسپانیا در حال بررسی تسریع روند ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل در قالب بستهای از تحریمهاست که انتظار میرود روز سهشنبه تصویب شود.
این روزنامه همچنین به تحریمهای احتمالی اشاره کرد که با هدف فشار بر اسرائیل، پس از شهادت حدود ۶۴ هزار نفر در غزه و گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری اعمال خواهد شد.
دولت اسپانیا بارها جنگ اسرائیل علیه غزه را محکوم کرده و خواستار مداخله فوری جامعه بینالمللی برای توقف آن شده است. دولت «پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا، نخستین دولت اروپایی است که اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم کرده است.
سانچز پیش از دیدار با نخستوزیر بریتانیا، کیر استارمر، در لندن به روزنامه «گاردین» گفت: این درگیری یکی از تاریکترین فصلهای روابط بینالملل در قرن بیستویکم است. این یک شکست است.
نخستوزیر اسپانیا دو روز پیش نیز اعلام کرد که واکنش اروپا به درگیری در غزه، شکستخورده بوده و این وضعیت اعتبار جهانی اروپا را تهدید میکند.
او توضیح داد که در داخل اتحادیه اروپا، کشورها درباره نحوه تأثیرگذاری بر اسرائیل دچار اختلاف هستند.
سانچز افزود: اما به نظر من، این وضعیت قابل قبول نیست و نمیتواند ادامه یابد، اگر بخواهیم اعتبار خود را در مواجهه با بحرانهای دیگر، مانند بحران اوکراین، حفظ کنیم.
