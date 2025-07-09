انتقاد سازمان ملل از ۳ کشور اروپایی به دلیل فراهم کردن حریم هوایی امن برای نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از فرانسه، یونان و ایتالیا به دلیل فراهم کردن حریم هوایی امن برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، انتقاد کرد. این سه کشور که عضو نظام اساسنامه رم هستند، کریدور هوایی امنی برای نتانیاهو در سفرش به ایالات متحده فراهم کردند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، آلبانیز امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «دولت‌های ایتالیا، فرانسه و یونان باید توضیح دهند چرا حریم هوایی و گذرگاه امن برای بنیامین نتانیاهو که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است و باید بازداشت شود (بر اساس تعهدات نظام اساسنامه رم)، فراهم کرده‌اند.»

وی در ادامه افزود: «شهروندان این سه کشور اروپایی حق دارند بدانند که هر اقدام سیاسی که نظام حقوقی بین‌المللی را نقض می‌کند، آنها و ما را ضعیف می‌کند و همگی را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

دادگاه کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه فلسطینیان در نوار غزه صادر کرد. در همان ماه، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که از دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند و همه کشورهای عضو اتحادیه موظف به اجرای حکم بازداشت نتانیاهو هستند.

حکم بازداشت نتانیاهو آزمایشی واقعی برای تعهد جهان به عدالت بین‌المللی است. ماده ۸۹ نظام اساسنامه رم کشورهای عضو را ملزم به همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی در اجرای احکام بازداشت می‌کند.

در آوریل ۲۰۲۵، نتانیاهو مجبور شد مسیر طولانی‌تری را از پایتخت مجارستان، به واشنگتن طی کند تا از فرود اضطراری در کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی که ممکن بود به بازداشت او منجر شود، اجتناب کند.

رسانه‌های عبری به هیچ اقدام مشابهی در سفر فعلی نتانیاهو به ایالات متحده اشاره نکردند. ایالات متحده عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، اما نتانیاهو از سفر در حریم هوایی کشورهای عضو دادگاه می‌ترسید، مبادا به دلیل فرود اضطراری بازداشت شود.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، در غزه مرتکب کشتار جمعی، از جمله قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری، شده است. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دادگاه بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

این جنگ تاکنون به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۹۴ هزار فلسطینی و مفقود شدن بیش از ۱۰ هزار نفر منجر شده است. همچنین صدها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی جان بسیاری، از جمله ده‌ها کودک، را گرفته است.

