واکنش تند الازهر به بازدید ائمه جماعت اروپایی از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوشنبه گذشته، دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در بیانیهای اعلام کرد که رئیس «امامان و رهبران جامعه مسلمان از فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا و بریتانیا» را در دفتر خود در قدس غربی پذیرفته است.
او ادعا کرد که این هیئت به ریاست حسن شلغومی شامل چهرههای برجسته اسلامی بود که برای گسترش پیام صلح، همزیستی و مشارکت بین مسلمانان و یهودیان و بین رژیم اسرائیل و جهان اسلام به اسرائیل آمده بودند.
الازهر در اظهار نظر خود در مورد این سفر گفت: با نگرانی عمیق، سفر تعدادی از ائمه جماعت خودخوانده اروپایی به رهبری فردی به نام حسن شلغومی به سرزمینهای اشغالی فلسطین و دیدار آنها با رئیس رژیم اشغالگر صهیونیستی و ادعاهای مشکوک و بدخواهانه آنها مبنی بر اینکه این سفر با هدف تحکیم همزیستی و گفتگوی بین ادیان انجام شده است، را دنبال میکنیم.
الازهر در بیانیهای که در فیسبوک منتشر شد، تصریح کرد این به اصطلاح امامان با سفر خود «چشم خود را بر رنج مردم فلسطین از نسلکشی، تجاوز بیسابقه، قتل عام، کشتار و کشتار مداوم بیگناهان به مدت بیش از ۲۰ ماه بستند.
الازهر افزود که این سفر را که توسط افرادی انجام شده است که بینایی و بصیرت آنها کور است و احساساتشان نسبت به رنج این مردم رنجدیده (فلسطینی) بیحس است، گویی هیچ پیوند انسانی، مذهبی یا اخلاقی با این مردم ندارند، به شدت محکوم میکند.
همچنین الازهر علیه این مزدوران و مزدوران مشابه که در ارزشهای اخلاقی و مذهبی خود افراط میکنند هشدار داد و اعلام کرد افرادی مانند این چنین معمولاً در صفحات تاریک تاریخ قرار میگیرند.
مهمترین نهاد دینی مصر تأکید کرد که این گروه منحرف نماینده اسلام، مسلمانان یا رسالت علمای دینی، واعظان و ائمه جماعت نیست چرا که این پیام اصیل مبتنی بر همبستگی با مظلومان و ضعیفان است.
الازهر به مسلمانان در شرق و غرب هشدار داد که فریب این منافقان و امثال آنها را که بر سر سفرههای ننگ، رسوایی و تحقیر جشن میگیرند، نخورند، حتی اگر مانند مسلمانان نماز بخوانند و ادعای امام جماعت و واعظ بودن داشته باشند.
سفر هیئت موسوم به «ائمه جماعت اروپایی» به رژیم صهیونیستی در زمانی انجام شد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه مرتکب نسلکشی شده و بیش از ۱۹۵۰۰۰ فلسطینی را کشته یا زخمی کرده است که بیشتر آنها کودک و زن هستند و بیش از ۱۰۰۰۰ نفر مفقود شدهاند. این سفر خشم محافل اروپایی و فلسطینی را برانگیخت. شورای امامان جماعت اروپا در پاریس روز چهارشنبه در بیانیهای این سفر را محکوم کرد و آن را «مشکوک» و غیرمطابق با موضع مسلمانان این قاره توصیف کرد.
