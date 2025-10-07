رئیس سابق دانشگاه الازهر در گذشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ دکتر احمد عمر هاشم، رئیس پیشین دانشگاه الأزهر و عضو شورای علمای ارشد آن، پس از تحمل یک دوره بیماری طولانی صبح امروز در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

صفحه رسمی فیسبوک وی با تأیید این خبر، در بیانیه‌ای نوشت: با قلبی مملو از ایمان و تسلیم به اراده خداوند، درگذشت عالم بزرگوار دکتر احمد عمر هاشم را به جهان عرب و اسلام، خانواده و شاگردان او تسلیت می‌گوییم.

نماز میت دکتر هاشم پس از نماز ظهر در مسجد بزرگ الأزهر برگزار شد و پس از نماز عصر هم، پیکر او به آرامگاه خانوادگی در منطقه هاشمیه روستای بنی عامر در نزدیکی زقازیق در استان شارقیه مصر منتقل شد.

سوابق علمی و اجرایی

احمد عمر هاشم در تاریخ ۶ فوریه ۱۹۴۱ به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۱ از دانشکده اصول دین دانشگاه الأزهر فارغ‌التحصیل شد. وی پس از دریافت اجازۀ علمی در سال ۱۹۶۷، به عنوان دستیار آموزشی در گروه حدیث دانشکده اصول الدین منصوب شد.

او سپس مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در علوم حدیث دریافت کرد. در سال ۱۹۸۳ به عنوان استاد علوم حدیث منصوب شد و در سال ۱۹۸۷ ریاست دانشکده اصول الدین در شهر زقازیق را بر عهده گرفت. دکتر احمد عمر هاشم در سال ۱۹۹۵ به عنوان رئیس دانشگاه الأزهر منصوب شد.

دکتر هاشم علاوه بر فعالیت‌های علمی، در عرصه‌های اداری و سیاسی نیز حضور داشت؛ از جمله عضویت در مجلس خلق مصر، فعالیت در دفتر سیاسی حزب دموکرات ملی و حضور در مجلس شورا. او همچنین عضو هیئت مدیره اتحادیه رادیو و تلویزیون مصر و رئیس کمیته برنامه‌های دینی تلویزیون بود.

پیام تسلیت شیخ الازهر

احمد الطیب، شیخ الازهر، در پیام خود دکتر هاشم را یک مرجع واقعی الأزهر و از برجسته‌ترین علمای علوم حدیث زمان توصیف کرد و تسلیت خود را به خانواده، همکاران و شاگردان وی ابراز داشت.

دانشگاه الأزهر، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مراکز آموزش علوم دینی و اسلامی در جهان است که در سال ۹۷۰ میلادی در قاهره تأسیس شد.

