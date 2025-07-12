هنر در مسیر آزادی و مقابله با اشغالگری؛ روایت هنر از آینده قدس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سید مصطفی موسوی، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان فارس، در حاشیه اجرای پویش فرهنگی «۲۰۴۰» در حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) اظهار داشت: این پویش در راستای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به اهداف پویش گفت: این حرکت هنری با هدف گسترش فرهنگ مقاومت، تبیین آرمان آزادی قدس شریف، و ترویج نگاه آیندهنگرانه در جامعه شکل گرفته تا ذهنها و دلها را به سمت افقهای روشن هدایت کند.
سید مصطفی موسوی در ادامه به بخشهای مختلف برنامه اشاره کرد و افزود: پویش «۲۰۴۰» شامل بخشهایی چون رجزنگاری با مضامین مقاومت و مقابله با اشغالگری، دلنوشتههای مردمی که تجلی عواطف ملی هستند، نقاشی همگانی توسط اقشار مختلف مردم، و اجرای زنده نقاشی توسط هنرمندان برجسته استان است.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت عمومی در این برنامه، فرصتی فراهم کرده تا مردم از طریق هنر، با مفاهیم سیاسی و اجتماعی آرمان فلسطین ارتباط برقرار کنند. حضور خانوادهها، نوجوانان و کودکان در فضای معنوی حرم، نشانگر پیوند نسلها با ارزشهای انقلاب و مقاومت است.
موسوی در پایان اظهار داشت: در قالب طرحهای این پویش، جملاتی چون «جانم فدای رهبر» و نمادهای قدس شریف بهصورت هنری و نمادین متجلی میشود که نشاندهنده پیوند عشق و ایمان مردم با آرمان قدس و ولایت است.
