به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات پلیس بریتانیا اعلام کردند که با گذشت بیش از دو سال از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه، پیامدهای این درگیری همچنان در شبکه حملونقل عمومی لندن دیده میشود و سطح جرایم ناشی از نفرت به وضعیت پیش از سال ۲۰۲۳ بازنگشته است.
بر اساس دادههای ارائهشده در نشست شورای شهر لندن، جرایم ناشی از نفرت در خدمات «ترنسپورت فور لندن» در اواخر سال ۲۰۲۳، بهویژه در قالب حوادث اسلامهراسانه، بهطور قابل توجهی افزایش یافت. هرچند در ماههای بعد کاهش محدودی ثبت شد، اما آمارها همچنان بالاتر از دوره پیش از آغاز جنگ غزه باقی مانده است.
کریس کیسی، معاون ارشد پلیس حملونقل بریتانیا، در توضیح علت این روند گفت که درگیریهای بینالمللی بهطور مستقیم بر فضای شبکه حملونقل لندن اثر میگذارند.
طبق آمار رسمی، بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۴، جرایم ناشی از نفرت در شبکه حملونقل عمومی لندن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد افزایش یافت و از ۱۵۵۱ مورد به ۱۹۸۲ مورد رسید. این رقم تا ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۸.۳ درصد کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از سطح پیش از اکتبر ۲۰۲۳ است.
مندی مکگرگور، مسئول ایمنی اجتماعی در ترنسپورت فور لندن، اعلام کرد که اگرچه از زمان اوج تنشهای مرتبط با جنگ غزه، کاهش حدود هشت درصدی در این جرایم ثبت شده، اما سطح کنونی همچنان نگرانکننده است.
در این مدت، لندن شاهد صدها تجمع حامیان فلسطین و رژیم صهیونیستی بوده که برخی از آنها در ایستگاههای بزرگ قطار مانند کینگز کراس و لیورپول استریت برگزار شدهاند. پلیس حملونقل اعلام کرده است که ضمن حفظ حق اعتراض قانونی، باید تداوم فعالیت ایمن و عادی ایستگاهها نیز تضمین شود.
