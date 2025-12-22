به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد تیلور، رهبر حزب «اَدوَنس یوکی» در ولز، در اظهاراتی جنجالی خواستار اخراج «همه اشکال اسلام» از بریتانیا شد و هم‌زمان از حق یک نامزد شهرداری حزب «ریفورم یوکی» برای گفتن جمله «به کارائیب برگرد» به دیوید لَمی، معاون نخست‌وزیر بریتانیا، دفاع کرد.

تیلور که سابقه فعالیت در احزاب راست‌گرای مختلف از جمله حزب برگزیت و «حذف مجلس ولز» را دارد و پیش‌تر به‌عنوان تحلیلگر در شبکه GB News شناخته می‌شد، این مواضع را در برنامه‌ای اینترنتی مطرح کرد. او در این برنامه گفت که از برچسب «راست افراطی» یا «نژادپرست» برای این دیدگاه‌ها ابایی ندارد.

این فعال سیاسی که پیش‌تر از حزب ریفورم جدا شده بود، در همان برنامه از کریس پری، نامزد شهرداری این حزب، حمایت کرد؛ نامزدی که با وجود تولد دیوید لَمی، معاون نخست‌وزیر، در بریتانیا، به او گفته بود «به کارائیب برگرد». این اظهارات با واکنش منفی گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی روبه‌رو شده است.

گروه ضد فاشیستی «فار رایت واچ ولز» نیز با اشاره به سابقه تیلور، از جمله تغییر مکرر وابستگی‌های حزبی و حواشی شخصی، هشدار داد که حضور چهره‌هایی با چنین دیدگاه‌هایی، خطر عادی‌سازی نفرت‌پراکنی و نژادپرستی را در فضای سیاسی افزایش می‌دهد.

یک منبع سیاسی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که تغییر ظاهر یا ادبیات، ماهیت مواضع تیلور را تغییر نداده و اظهارات اخیر او بار دیگر نگرانی‌ها درباره گسترش گفتمان‌های ضداسلامی و تبعیض‌آمیز در سیاست بریتانیا را برجسته کرده است.

**************

پایان پیام/ 345