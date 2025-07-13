تشییع پیکر شهدای جنایات رژیم صهیونیستی در قم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه امام علی‌ ابن ابیطالب(ع) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آیین تشییع پیکر مطهر شهیدان تجاوزات اخیر رژیم منحوس صهیونیستی به میهن عزیزمان، سرهنگ پاسدار علیرضا رضازاده مقدم و سروان پاسدار علی علی‌رضایی روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ساعت‌۹:۳۰ صبح برگزار می‌شود.

پیکر این شهیدان گرانقدر با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهدا، علما، طلاب و مسئولان استانی از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) از امت حزب الله و شهید پرور استان جهت شرکت در مراسم تشییع و تدفین این شهیدای عزیز دعوت به عمل می‌آورد.

