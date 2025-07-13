پرهیز از اخبار سست، تقویت عقلانیت و التزام به رهنمودهای رهبری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️یکی از چالش‌های مهم کشور در شرایط کنونی، وجود برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها در نظام اطلاع‌رسانی و جریان اخبار تا سطوح تصمیم‌گیری است. در مواردی مشاهده می‌شود که اخبار ضعیف، نامعتبر یا حتی تحریف‌شده جایگزین اخبار صحیح و مستند می‌گردد و مبنای برخی قضاوت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گیرد. این روند، هرچند فراگیر و بحرانی نیست، اما می‌تواند حرکت کشور به سوی اصلاح واقعیات و حل مسائل اساسی را کند کرده و زمینه‌ساز بروز برخی بحران‌های جدید شود.

در چنین فضایی، توجه به نقش راهبردی رهبری نظام بیش از پیش اهمیت می‌یابد؛ چراکه رهنمودها و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب همواره بر عقلانیت، واقع‌بینی، وحدت و همدلی حتی نسبت به منتقدان تأکید داشته است. ایشان نه تنها شنیدن صدای منتقدان و دلسوزان را لازمه پیشرفت کشور می‌دانند، بلکه معتقدند عزت و اقتدار ملی بدون مشارکت و همراهی واقعی آحاد جامعه تحقق نخواهد یافت.

ضروری است که مسئولان، احزاب و فعالان اجتماعی و سیاسی، خطوط اصلی سیاست و امنیت کشور را در پرتو هدایت و اشراف رهبری و نهادهای عالی حاکمیتی دنبال کنند و از هرگونه اقدام و اظهارنظری که موجب تشویش افکار عمومی یا دامن‌زدن به اختلافات شود، پرهیز نمایند.

امروز کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ به‌ویژه با اتحاد جبهه استکبار و همراهی بعضی کشورهای خائن منطقه علیه ملت ایران، بیش از هر چیزی به همدلی، انسجام ملی و وحدت کلمه در امور اساسی و سرنوشت‌ساز کشور نیازمندیم. تفرقه و چنددستگی، دقیقاً همان خواسته دشمنان است تا توان مقابله و حل بحران‌ها را از ملت بگیرد.

در این شرایط حساس، جامعه برای عبور موفق از چالش‌ها، بیش از همیشه نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌های واقع‌بینانه است تا مردم و مسئولان بتوانند با آرامش و شناخت درست، از گذرگاه‌های تاریخی عبور کنند. اتکا به عقلانیت و پرهیز از رویکردهای هیجانی، تضمین‌کننده سلامت فضای عمومی و تصمیم‌گیری کشور خواهد بود. ورود به اختلافات جناحی و سیاسی، ظرفیت‌های اتحاد ملی را تضعیف و مسیر حل مسائل کشور را دشوار خواهد ساخت.

نظارت مستمر رهبر انقلاب بر عملکرد سه قوه و ساختارهای کلیدی کشور، و تذکر و اقدام قاطع ایشان در برابر انحرافات، الگویی روشن برای دلسوزی واقعی و انجام وظیفه ملی است. دلسوزی حقیقی، یعنی حرکت اصولی در مسیر ترسیم‌شده و پرهیز از افراط و التهاب‌آفرینی.

در نهایت، مسیر موفقیت و عبور از تهدیدها و بحران‌ها، در گرو وحدت، تقویت عقلانیت جمعی و التزام عملی به رهنمودهای مقام معظم رهبری است. رعایت این مبانی، نه‌تنها مانع گسترش اخبار سست و سطحی می‌شود، بلکه پیوند اجتماعی و سرمایه اعتماد ملی را تقویت کرده و راه گذر از مقاطع حساس و تعیین‌کننده کشور را هموار خواهد ساخت.

حسن عبدی پور کارشناس حوزه بین الملل

