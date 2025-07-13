تأیید احکام اعدام سه جوان شیعه در عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تحولی نگرانکننده که تشدید سرکوب و تبعیض فرقهای را نشان میدهد، مقامات عربستان سعودی احکام اعدام سه جوان از ساکنان استان قطیف به نامهای رضا محمد ابوعبدالله، فاضل صفوانی و علی صفوانی را تأیید کردند.
بر اساس گزارش منابع مطلع حقوق بشری، این سه جوان در بازههای زمانی مختلف بازداشت شدهاند و در طول بازجویی با موارد متعددی از نقض حقوق بشر روبرو بودهاند، از جمله محرومیت از محاکمه عادلانه، اخذ اعترافات تحت شکنجه و اجبار، حبس انفرادی، و نبود دسترسی کافی به وکیل مدافع.
این تشدید فشار در ادامه موجی از احکام اعدام و مجازاتهای سنگین است که طی سالهای اخیر دهها تن از ساکنان منطقه شرقی، بهویژه قطیف و احساء، را به دلیل شرکت در اعتراضات، ابراز عقیده، یا فعالیتهای دینی و فرهنگی هدف قرار داده است؛ فعالیتهایی که حکومت آنها را تهدید امنیتی قلمداد میکند.
در واکنش، سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی این احکام را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواندهاند. آنها از جامعه جهانی، بهویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستهاند فوراً برای توقف اجرای این احکام اعدام وارد عمل شوند و شرایط برگزاری محاکمههای عادلانه و شفاف را فراهم آورند؛ محاکمههایی که عاری از انگیزههای فرقهای و سیاسی باشند.
فعالان حقوق بشر نیز حکومت عربستان را مسئول سلامت این زندانیان دانسته و خواستار راهاندازی کارزار گستردهای از همبستگی جهانی برای نجات جان این سه جوان شدهاند؛ جوانانی که در شرایطی قرار دارند که فاقد حداقل تضمینهای قانونی در روند قضایی است.
این رویدادها در حالی رخ میدهد که موضوع تبعیض فرقهای و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، همچنان موجب نگرانی فزاینده سازمانهایی چون دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل است؛ سازمانهایی که گزارشهایی از هدفگیری سیستماتیک شیعیان در زمینههای دینی، اجتماعی و سیاسی منتشر کردهاند.
