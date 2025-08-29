به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در روز دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود دکتر مسعود پزشکیان، دیدار خواهد کرد.

«یوری اوشاکوف» مشاور رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی، اعلام کرد: موضوعات زیادی برای گفت‌وگو از جمله شرایط پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، وجود دارد.

پیش‌تر در همان روز، وزارت امور خارجه روسیه حمایت خود را از تهران در برابر کشورهای تروئیکای اروپایی اعلام کرده بود.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از آلمان، انگلیس و فرانسه خواست تا در تصمیمات اشتباه خود بازنگری کنند، پیش از آن‌که این تصمیمات به پیامدهای غیرقابل جبران و فاجعه‌ای دیگر منجر شود. کشورهایی که متهم شدند که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز در پرونده هسته‌ای ایران را تضعیف کرده‌اند.

وزارت خارجه روسیه همچنین تصمیم اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را عاملی خطرناک و بی‌ثبات‌کننده توصیف کرد که تلاش‌های صورت‌گرفته در سطوح مختلف برای دستیابی به راه‌حل‌های مذاکره‌محور را تضعیف می‌کند.

این وزارتخانه تأکید کرد که بازگرداندن گفت‌وگوی سازنده میان تمامی طرف‌های ذی‌ربط، اولویت اصلی برای جلوگیری از بحران جدید در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران است.

