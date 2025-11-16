به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که میانجیگران تلاش میکنند راهحلی بیابند تا توافق آتشبس در غزه نقض نشود، دهها تن از نیروهای حماس در تونلهای زیرزمینی واقع در رفح گرفتار شدهاند. این افراد به صورت سلولهای مستقل تقسیم شده و در پشت خطوط اسرائیلی محاصره شدهاند.
برآوردها نشان میدهد شمار این افراد ممکن است به ۲۰۰ نفر برسد؛ موضوعی که فراتر از یک چالش نظامی برای ارتش اسرائیل بوده و به یک معضل دیپلماتیک حساس تبدیل شده است. این سلولها از زمان تقسیم غزه بر اساس خط موسوم به «خط زرد» در تونلها پنهان شدهاند؛ اسرائیل شرق این خط را در اختیار دارد و حماس کنترل غرب آن را بازپس گرفته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرده است که قصد ندارد به نیروهای حماس اجازه دهد از تونلها خارج شده و به مناطق تحت کنترل خود بازگردند. در مقابل، حماس تأکید کرده که نیروهایش هرگز خود یا سلاحهایشان را تسلیم نخواهند کرد.
منابع اسرائیلی گزارش دادهاند که دولت ترامپ بر تلآویو فشار میآورد تا راهحلی عملی پیدا کند. جرد کوشنر، داماد ترامپ و فرستاده آمریکا، این موضوع را در دیدارهای اخیر با نتانیاهو مطرح کرده است.
مرحله دوم آتشبس شامل تشکیل نیروی امنیتی بینالمللی در غزه، خلع سلاح حماس و عقبنشینی بیشتر نیروهای اسرائیلی است؛ هر یک از این موارد نیازمند مذاکرات دشوار با چندین کشور است و حضور نیروهای حماس در تونلها این روند را پیچیدهتر کرده است.
یکی از طرحهای مطرحشده، انتقال این نیروها به کشور ثالث ـ ترکیه بهعنوان گزینه احتمالی ـ بود، اما تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است. دفتر نتانیاهو نیز طی هفته گذشته چندین بار گزارشها درباره آزادی نیروهای حماس را تکذیب کرده و اعلام کرده هیچ توافقی در این زمینه وجود ندارد.
در شرایط کنونی، این سلولها به «بمب ساعتی» تبدیل شدهاند؛ با کمبود شدید غذا و آب، تنها دو گزینه پیش روی آنهاست: تسلیم یا جنگیدن. محمد شحاده، کارشناس امور غزه در شورای روابط خارجی اروپا، گفته است: «حتی خود حماس نمیداند چه تعداد از این افراد هنوز زنده هستند.»
این بنبست تهدیدی جدی برای آتشبس فراگیر است که از ۱۰ اکتبر اجرایی شده است. بر اساس گزارشها، این سلولهای جداشده از فرماندهی حماس، مسئول حملات اخیر علیه نیروهای اسرائیلی بودهاند؛ حملاتی که واکنشهای گسترده و خونین اسرائیل را در پی داشت و دو بار آتشبس را در معرض فروپاشی قرار داد.
در ۱۹ اکتبر، پس از کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در رفح، حملات هوایی اسرائیل دستکم ۴۴ فلسطینی را به شهادت رساند. تنها یک هفته بعد، حملات دیگری بیش از ۱۰۰ فلسطینی ـ از جمله دهها کودک ـ را قربانی کرد، پس از آنکه یک سرباز اسرائیلی دیگر در رفح کشته شد.
در فضای کنونی، که دیپلماسی میان مرحله اول و دوم آتشبس متوقف مانده، نه اسرائیل و نه حماس هیچگونه حرکت جدی انجام نمیدهند.
