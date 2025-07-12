درخواست ۶۰ قانونگذار انگلیسی برای به رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این درخواست در قالب نامه‌ای از سوی حدود ۶۰ نماینده حزب کارگر (حزب حاکم) به «دیوید لامی»، وزیر خارجه انگلیس ارائه شده که محتوای آن روز شنبه توسط روزنامه گاردین منتشر شد.

نمایندگان در این نامه دولت بریتانیا را ترغیب کردند که اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای طرح رژیم صهیونیستی برای کوچ اجباری ساکنان شهر رفح در جنوب غزه انجام دهد و در عین حال کشور فلسطین را فورا به رسمیت بشناسد.

آن‌ها اشاره کردند که این نامه پس از اعلام برنامه «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صادر شده؛ برنامه‌ای که بر اساس آن تمام فلسطینی‌های ساکن غزه به زور به اردوگاهی منتقل می‌شوند که بر ویرانه‌های شهر رفح ساخته می‌شود و اجازه خروج نیز به آن‌ها داده نخواهد شد، و در مرحله بعد، از آنجا نیز رانده خواهند شد.

نمایندگان بریتانیایی اعلام کردند که این طرح به معنای آن است که نوار غزه در حال تجربه پاکسازی قومی است.

در نامه مذکور آمده است: با نگرانی و فوریت بسیار، این نامه را در واکنش به اعلام برنامه وزیر دفاع اسرائیل برای کوچ اجباری تمام غیرنظامیان فلسطینی به اردوگاهی در رفح، که اکنون ویران شده، برای شما می‌نویسیم؛ در حالی که هیچ امکانی برای ترک آن مکان به آن‌ها داده نمی‌شود.

آن‌ها در نامه‌شان به نقل از «مایکل سفارد» وکیل برجسته حقوق بشری اسرائیلی، اشاره کردند که این طرح رژیم صهیونیستی را یک برنامه عملیاتی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت توصیف کرده است.

به گفته سفارد، این طرح مربوط به انتقال جمعیت نوار غزه به جنوب این منطقه به عنوان مقدمه‌ای برای اخراج آن‌ها از غزه است.

در ادامه، نمایندگان در نامه‌شان هشدار دادند که امتناع انگلیس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

آن‌ها نوشتند: با امتناع از به رسمیت شناختن کشور فلسطین، ما سیاست خود را که مبتنی بر راه‌حل دو دولت است، تضعیف می‌کنیم و انتظار ادامه وضعیت کنونی را داریم؛ وضعیتی که منجر به محو و الحاق عملی سرزمین‌های فلسطینی (توسط اسرائیل) خواهد شد.

این دومین نامه در هفته‌های اخیر است که نمایندگان حزب کارگر بریتانیا در آن خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی وزرای دولت می‌شوند.

..............................

پایان پیام/