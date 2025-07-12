به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حزب‌الله لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای ترور شیخ رسول شحود از علمای شیعه سوری در حومه شهر حمص سوریه را به‌شدت محکوم کرد و خواستار پیگرد و مجازات عاملان این جنایت پلید شد.

در این بیانیه آمده است: حزب‌الله با شدیدترین عبارات، جنایت شنیعی را که علیه عالم جلیل‌القدر، علامه شیخ رسول شحود در حومه حمص رخ داد و توسط دست‌های جنایتکار و خائن صورت گرفت، محکوم می‌کند. این اقدام با هدف ایجاد تفرقه، بر هم زدن وحدت ملی و دامن‌زدن به فتنه‌های طایفه‌ای و مذهبی در میان مردم برادر سوریه انجام شده است.

حزب‌الله با اشاره به جایگاه علمی و معنوی شیخ شحود تأکید کرد: این جنایت خطرناک، شخصیتی دینی و برجسته را هدف قرار داد که عمر خود را وقف خدمت به دین، جامعه، آموزش قرآن کریم، تربیت نسل جوان، ارشاد، نصیحت و دفاع از مستضعفان کرده بود و چنین جنایتی باید به صورت گسترده از سوی نهادهای دینی، علمی و معنوی، محکوم شود.

در ادامه بیانیه، حزب‌الله بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان مستقیم و هر فردی که در این جنایت دست داشته است، تأکید کرد و افزود: ما کاملاً اطمینان داریم که ملت سوریه این تفکر افراطی را که وحدت جامعه را تهدید می‌کند، امنیت را بر هم می‌زند و هر اندیشه معتدل و روشن‌فکری را هدف قرار می‌دهد، طرد خواهد کرد.

گفتنی است که دیده‌بان حقوق بشر سوریه در روز پنج شنبه اعلام کرده بود که پیکر شیخ رسول شحود در حالی‌که با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسیده بود، در نزدیکی شهر حمص و در اطراف روستای "مزرعه" که زادگاه وی محسوب می‌شود، در داخل خودروی شخصی‌اش و نزدیک یکی از ایست‌های بازرسی نیروهای حکومت جولانی، یافت شده است.

