به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان، اتهامات حکومت جولانی را که امروز مدعی بازداشت یک هسته وابسته به این جنبش در حومه غربی دمشق شده بود، تکذیب کرد و تأکید نمود که هیچ فعالیتی در سوریه ندارد.

روابط رسانه‌ای حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما به طور کامل و قاطع آنچه وزارت کشور سوریه در خصوص وابستگی عناصر بازداشت‌شده در حومه غربی دمشق به حزب‌الله مطرح کرده، رد می‌کنیم.

این بیانیه افزود: روابط رسانه‌ای مجدداً تأکید می‌کند که حزب‌الله هیچ حضوری در خاک سوریه ندارد و هیچ فعالیتی در آن انجام نمی‌دهد و نسبت به ثبات سوریه و امنیت مردم این کشور نهایت دقت و اهتمام را دارد.

پیش‌تر خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از «احمد دالاتی» فرمانده امنیت داخلی حکومت جولانی در استان ریف دمشق، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی سوریه یک هسته وابسته به حزب‌الله را در شهرهای سعسع و کنکر در حومه غربی دمشق شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

دالاتی همچنین ادعا کرده بود که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اعضای این هسته در اردوگاه‌هایی داخل خاک لبنان آموزش دیده و قصد اجرای عملیات‌هایی در خاک سوریه داشتند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸