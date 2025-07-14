به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که نظامیان ارتش از عملیاتهای نظامی که گاهی ۱۲ ساعت متوالی به طول میانجامد، شکایت میکنند.
این رسانه رژیم صهیونیستی در این گزارش افزود که عناصر یگان ویژه ارتش رژیم به خاطر کمبود نیرو پس از کشته و زخمی شدن نزدیک به ۱۰ هزار نظامی ارتش، ماموریتهای یگانهای پیاده نظام را اجرا میکنند.
منابع خبری روز جمعه از خودکشی یک نظامی صهیونیست در خودروی شخصی خود در کرانه باختری خبر داده بودند.
منابع صهیونیستی گزارش دادند که یک نظامی اسرائیلی که ۳۰ سال سن دارد در منطقه «کفار تبواح» در کرانه باختری در خودروی خود یافت شده که به ضرب گلوله کشته شده است.
رسانه صهیونیستی «حدشوت للو تسنزورا» در این راستا اعلام کرد که این نظامی، خودکشی کرده است.
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی هنوز جزئیات بیشتری درباره علت یا شرایط این خودکشی منتشر نکردهاند.
تنها در یک هفته اخیر، سه نظامی اسرائیلی دست به خودکشی زدهاند.
به تازگی منابع صهیونیستی گزارش دادند که از آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۴۳ نظامی صهیونیست به دلیل اختلالات روحی - روانی ناشی از جنگ، خودکشی کردهاند.
منابع صهیونیستی گزارش دادند که آمار خودکشی نظامیان صهیونیست در حال افزایش است و آخرین نظامی «دانیل ادری» (۲۴ ساله) و مسئول انتقال اجساد نظامیان کشته شده در جبهههای لبنان و غزه بود که به دلیل آسیبهای روانی ناشی از آن، خودکشی کرد.
در همین ارتباط روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از برخی منابع نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل کمبود نیرو، افراد مبتلا به بیماریهای روانی را برای جنگ در غزه در میان نیروهای ذخیره جذب میکند.
این روزنامه صهیونیستی نوشت: ارتش (رژیم) اسرائیل به دلیل کمبود نیرو و خودکشی نظامیان، نیروهایی را به جنگ فرا میخواند که از «اضطراب پس از سانحه» رنج میبرند.
در همین حال، اواخر اردیبهشت گذشته، وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۹ هزار نظامی صهیونیست از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (از آغاز عملیات طوفان الاقصی تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) معلول روانی شدهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی تعداد نظامیانی را که در سال جاری خودکشی کردهاند، اعلام نمیکند و از زمان آغاز جنگ غزه، اجساد نظامیان زیادی را بدون مراسم تشییع نظامی دفن کرده است.
