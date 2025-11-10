خودکشی نافرجام دادستان نظامی پیشین ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستان نظامی پیشین ارتش رژیم صهیونیستی «یفات تومر یروشالمی» روز یکشنبه پس از تلاش برای خودکشی در دوران حبس خانگی به بیمارستان منتقل شد. به گزارش رسانه‌های محلی، او با مصرف بیش‌ازحد قرص‌های خواب‌آور قصد خودکشی داشته است. تومر-یروشالمی روز جمعه به‌دلیل انتشار یک ویدئوی جنجالی از شکنجۀ اسیران فلسطینی، به ده روز حبس خانگی محکوم شده بود.

وی چندو روز پیش در ۳۱ اکتبر از سمت خود استعفا داد و پس از آن بازداشت و به بازجویی منتقل شد. تومر-یروشلمی اعتراف کرده بود که برای انتشار ویدئوی نظارتی از زندان نظامی «سده تِیمن» در جنوب فلسطین اشغالی مجوز داده است. در این ویدئو، نظامیان صهیونیست در حال شکنجۀ یکی از اسیران غزه دیده می‌شوند.

پروندۀ تومر-یروشلمی به یک مناقشۀ سیاسی در اسرائیل تبدیل شده است. سیاستمداران جناح راست او را به «خیانت» متهم کرده‌اند، در حالی که احزاب مخالف، حملات و تحریکات علیه وی را محکوم می‌کنند.

زندان سده تِیمن که در پایگاه نظامی نزدیک شهر بئرالسبع قرار دارد، به‌گفتۀ نهادهای حقوق بشری به‌دلیل شکنجه و بدرفتاری با اسیران فلسطینی شهرت دارد. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل (Amnesty International) رژیم صهیونیستی را به بازداشت و شکنجۀ غیرقانونی فلسطینیان از جمله غیرنظامیان، بدون محاکمه و در شرایط غیرانسانی متهم کرده‌اند.

...........

پایان پیام