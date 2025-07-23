به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ باتوجه به متن بیانیهی آیتالله واعظزادهی بهسودی، صبح امروز دفتر نمایندگی ایشان که یکی از علمای شناختهشده شیعیان افغانستان هستند، در منطقه برچی کابل از سوی طالبان بسته و تمامی مدرّسین، طلاب و اعضای آن از محل اخراج شدهاند.
این اقدام بدون هیچگونه تحقیق از سوی حکومت سرپرست یا توضیح رسمی از سوی اداره محلی حکومت سرپرست صورت گرفته است.
پیش از این نیز چهار تن از اعضای ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج)، وابسته به این عالم شیعهی افغانستانی، توسط نیروهای اطلاعات طالبان بازداشت شده بودند. این افراد پس از چند روز و پس از آنکه بیگناهیشان در وزارت عدلیه تثبیت شد، آزاد شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، مقامات رسمی طالبان درباره دلایل این اقدام اظهارنظری نکردهاند.
