خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: عالمان دینی بر زیارت با پای پیاده اهتمام دارند؛ دلیل توجه خاص به چنین زیارتی، کمبود وسایل نقلیه و عدم امکانات نیست بلکه پیاده رفتن به سوی هدف مقدس، سبب خیر و برکت و به خودی خود معرفت‌افزاست. پیاده‌روی در زیارت امام حسین (ع) نیز حرکتی است که با مشقت دادنِ نفس همراه است؛ ازاین‌رو، موجب تکامل معنوی انسان خواهد شد. از آنجا که «أفضل الأعمال أحمزها» (۱) یعنی بهترین کارها دشوارترین آن‌هاست می‌توان گفت اگر یک عمل عبادی به دو صورت ساده و سخت، قابل انجام باشد، قطعاً اگر راه سخت انتخاب شود، ثواب بیشتری خواهد داشت. در مورد زیارت با پای پیاده نکات ذیل نیز قابل توجه است.



الف. سنت و سیره رسول اکرم (ص)

سیره‌ی نبوی این‌گونه بوده که هر هفته شنبه‌ها برای نماز و دعا پیاده به مسجد قبا می‌رفت با اینکه مرکب وجود داشت (۲).



ب. سنت و سیره اهل بیت (ع)

حضرات معصومین به زیارت و شرکت در مراسم حج، به صورت پیاده تشویق می‌کردند و خود نیز با پای پیاده، مسیر را طی می‌کردند با اینکه در آن زمان مرکب راهوار در دسترس بود؛ چنانچه امام حسن مجتبی (ع) بارها پیاده به حج رفتند (۳).



ج. توصیه بر زیارت با پای پیاده و افزایش ثواب

تأکید بزرگان دین بر پیاده رفتن به زیارت به‌اندازه‌ای بود که در طول تاریخ حتی افرادی که قدرت بر زیارت به‌صورت سواره داشتند، باز هم سعی می‌کردند این مسیر را پیاده طی کنند تا از ثواب فراوان آن بهره‌مند گردند (۴). اگرچه سفر زیارتی، به هدف زیارت کردن است، اما شکل و چگونگی آن نیز در بیشتر شدن ثواب زیارت دخالت دارد و هر قدمی که در مسیر زیارت برداشته می‌شود دارای اجر و پاداش است (۵).



د. احیای امر الهی و جهانی شدن عظمت ائمه (ع)

ائمه (ع) بر زنده نگه داشتن امر ولایت و رساندن پیامشان، بسیار سفارش کردند. در آموزه‌های دینی، این مهم به «اِحیاء امر» تعبیر شده است (۶). هر عملی را که در راستای زنده نگه‌داشتن نام و ترویج یاد و معارف اهل‌بیت (ع) باشد، مورد پسند است. بدون تردید امروزه زیارت اربعین با پای پیاده، شکوهمندترین شکل ممکنِ زنده نگه داشتن پیام عاشورا برای مردم جهان است.



ه. نمایان‌گر و تقویت کننده اتحاد و همدلی

همبستگی و اتّحاد مسلمانان، در مقابل دشمنان اهمّیت بسیار دارد. امروزه پیاده‌روی اربعین، موجب تقویت وحدت و همدلی بین مردم می‌شود؛ زیرا، سراسر صلح و نیکی و نشان دهنده‌ی قدرت مادی و معنوی مسلمانان در جهان است؛ بنابراین، پیاده‌روی اربعین، به‌عنوان مقدمه‌ی عمل عبادی، سنت و سیره بزرگان دین بوده و آثار معنوی فراوانی همراه دارد از جمله اینکه موجب بزرگداشت و احترام به مقام امام (ع) و نیز زنده نگه داشتن پیام عاشورا برای مردم جهان می‌شود. بعلاوه تکامل معنوی انسان را به ارمغان خواهد آورد؛ زیرا همراه با مشقت دادنِ نفس است. همچنین احیای امر الهی است و موجب افزایش ثواب و تقویت وحدت و همدلی بین مردم نیز می‌شود.

پی‌نوشت

