ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان با حکم رهبر معظم انقلاب

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۶
ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان با حکم رهبر معظم انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی سه عضو فقیه شورای نگهبان را برای یک دوره دیگر ابقا کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی نامه آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر پایان عضویت آقایان حاج سیداحمد خاتمی، حاج شیخ علیرضا اعرافی و حاج سیداحمد حسینی خراسانی در تاریخ ۲۵ تیرماه، رهبر انقلاب در پاسخ مرقوم فرمودند: «با سلام و تحیت، حضرات محترم نامبرده را مجدداً به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب می کنم.» براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، ۶ عضو فقیه شورای نگهبان از جانب رهبر انقلاب منصوب می‌شوند.

گفتنی است براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نصب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر انقلاب است. ۶ عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز از میان حقوقدانانی که رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

