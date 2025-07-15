به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - جمعی از فعالان اجتماعی و دانش‌جویان کابل با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در مورد «افغان‌هراسی» در جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که حفظ اتحاد دو ملت و توسعه روابط تاریخی و فرهنگی در شرایط امروز حیاتی است.

سیدنوید عمران، یکی از فعالان آموزشی شیعه در غرب کابل روز دوشنبه(۲۳ تیر) به خبرنگار ابنا گفت که متاسفانه شرایط طوری خواسته یا ناخواسته به سمتی کشانده شده که نوعی از افغان‌هراسی در ایران و همین‌طور ایران‌هراسی در میان مردم افغانستان شکل گرفته است.

این فعال آموزشی کابل اظهار داشت که اتحاد و تعمیق روابط برادرانه میان دو ملت حیاتی است و ایجاب می‌کند که از هرگونه اقدامات و یا رفتارهایی که منجر به ایجاد فاصله می‌شود، جلوگیری شود و این بیشتر بستگی به فعالان فرهنگی و رسانه‌های دو کشور دارد که در نظر داشته باشند.

سیدنوید عمران گفت: فعالان فرهنگی و دینی افغانستان و ایران باید در این راستا پیش‌قدم شوند و فرهنگ مشترک، زبان و مذهب مشترک دو کشور که سابقه تاریخی دارد، نه تنها حفظ شود، بلکه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین خاطرنشان ساخت که وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران نگران‌کننده است و این رفتارها تاثیرات منفی در میان جامعه افغانستان خلق کرده است.

از سوی دیگر، حسین رضایی، یکی از دانش‌جویان شهر کابل در این مورد ابراز کرد که تنش‌های موجود میان کاربران و فعالان افغانستان و ایران بر روحیه‌ی او تاثیر منفی گذاشته است؛ او در ادامه گفت که آن‌چه در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، تشخیص اطلاعات درست و نادرست دشوار است، اما ذهنیت‌ها را متاثر کرده است.

حسین رضایی در ادامه اظهار داشت: مردم افغانستان همواره در کنار مردم ایران قرار داشته و این روابط برادرانه همواره پابرجا بوده و برای همه مشخص است که در شرایط جنگ چند وقت قبل، مردم افغانستان به طور یک صدا از مردم و جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و اعلام حمایت کردند.

او تصریح کرد: این نشان می‌دهد که روابط تاریخی، دینی و فرهنگی میان ملت‌های دو کشور استوار و گسست‌ناپذیر است و اجازه ندهیم که اتفاقات ناخوشایند این روابط را متاثر کند.

این دانش‌جوی کابل از دانش‌جویان و فعالان دو کشور خواست که هم‌نظر شوند و فرصت ندهند که دشمنان مشترک دو کشور از این اتفاقات بهره‌مند شوند و به دنبال منافع خود باشند.

این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌شود که اخیرا برخی از مهاجران افغانستانی در ایران مورد بدرفتاری قرار گرفتند و این باعث ایجاد ناراحتی میان مردم افغانستان شده است.

