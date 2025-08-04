به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ ستاد اربعینی کابل در نشست فوقالعادهای با حضور نمایندگان شورای علمای شیعیان افغانستان، اتحادیههای سیاحتی و فعالان فرهنگی، از توقف کامل روند اعزام زائران افغانستانی به مراسم اربعین ۱۴۰۴ خبر داد.
در این جلسه، اعضا با اشاره به الزامات تازه سفارت ایران از جمله پرداخت ۵۰۰ دلار ضمانت برای هر زائر، استفاده اجباری از اتوبوسهای داخلی و محدودیت در صدور ویزا برای افراد زیر ۱۸ سال یا خانوادههای دارای چند کودک این شرایط را «غیرعملی، فشارآور و تبعیضآمیز» توصیف کردند.
ستاد اربعینی کابل هشدار داد هیچ شرکت سیاحتی افعانستانی حق اعزام زائر را ندارد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بهعهده سفارت ایران خواهد بود.
همچنین اقدام سفارت در محدود کردن شرکتهای مجاز به اعزام به بیست مورد، عامل ایجاد نارضایتی و اختلافات صنفی میان فعالان زیارتی دانسته شد.
ستاد اربعینی کابل از شرکتها خواست تا یک روز دیگر منتظر بمانند تا در صورت تجدیدنظر طرف ایرانی، اعزام از سر گرفته شود؛ در غیر این صورت، پاسپورتها به متقاضیان بازگردانده خواهد شد.
