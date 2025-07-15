سفارت ایران در لبنان: شایعات درباره ناامنی در کشور، جنگ روانی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان در واکنش به شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه توسط برخی کاربران لبنانی، درباره ناامنی و انفجارات روزانه در ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که این شایعات بخشی از جنگ روانی رژیم صهیونیستی است.

سفارت ایران تأکید کرد که از زمان آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، هیچ‌گونه عملیات نظامی یا ترور در داخل ایران انجام نشده است.

این بیانیه می‌افزاید: رژیم صهیونیستی جرأت انجام هیچ‌گونه تجاوزی به خاک ایران را ندارد، زیرا ایران مصمم است به هرگونه تجاوز با قاطعیت پاسخ دهد.

در بیانیه سفارت ایران آمده است: کسانی که تصور می‌کنند با انتشار اکاذیب درباره اوضاع ایران می‌توانند نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان را توجیه کنند، در توهم به سر می‌برند. رژیم صهیونیستی شکست خورده است و به زودی مجبور خواهد شد به تجاوزات خود علیه لبنان و غزه پایان دهد.

.............................

پایان پیام/ 167