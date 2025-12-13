به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، عصر امروز در مراسم «تجمع فاطمی» به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، ضمن ادای احترام به شهدا، تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی و تشریح مواضع سیاسی و امنیتی حزب‌الله، بر تداوم پایبندی این جریان به «عهد مقاومت» تأکید کرد.

شیخ نعیم قاسم سخنان خود را با قرائت فاتحه برای روح شهید جهادی، شیخ نبیل قاووق، آغاز کرد و توضیح داد که نام وی به‌دلیل خطای اداری در فهرست شهدای قرائت‌شده در مراسم پیشین ذکر نشده بود.

او شیخ نبیل قاووق را از چهره‌های برجسته حزب‌الله و نمونه‌ای شاخص در همراهی با سید حسن نصرالله توصیف کرد و گفت وی الگویی در حمایت از مجاهدان، پیگیری امور مردم و تثبیت خط مقاومت بوده است.

«تجمع فاطمی»؛ نمایش قدرت سازمان‌یافته زنان حزب‌الله

دبیرکل حزب‌الله اعلام کرد که این مراسم به ابتکار «واحد کار زنان» حزب‌الله و با شعار «بر عهد خود هستیم» برگزار شده و هم‌زمان در پنج نقطه لبنان، از جمله ضاحیه جنوبی بیروت، صور، نبطیه، بعلبک و معیصره جریان دارد.

به گفته وی، ده‌ها هزار زن در قالب‌های مختلف تشکیلاتی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی با این واحد همکاری دارند و حزب‌الله تمامی زنان همسو با این مسیر را بخشی جدایی‌ناپذیر از بدنه کار زنان می‌داند.

.

.

فاطمه زهرا (س)؛ الگوی جهانی زن مسلمان

شیخ نعیم قاسم با اشاره به ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، ایشان را الگوی جهانی زنان و نمونه کامل انسان مسلمان معرفی کرد و به احادیث پیامبر اسلام درباره جایگاه ممتاز آن حضرت استناد نمود.

وی همچنین یادآور شد که امام خمینی، روز ولادت حضرت زهرا را «روز جهانی زن» نام‌گذاری کرده و این شخصیت را نماد هویت کامل انسانی دانسته است.

زن در اندیشه اسلامی؛ انسان پیش از جنسیت

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد که نگاه اسلامی، زن را پیش از هر چیز «انسان» می‌بیند، نه ابزاری برای نمایش ظاهری و مصرف رسانه‌ای. این رویکرد در تضاد کامل با نگاه مادی‌گرایانه رایج در جهان معاصر است.

دبیرکل حزب‌الله زنان مقاومت را دختران، مادران، همسران و مادربزرگانی دانست که ستون‌های اخلاق، تربیت نسل‌ها و پایداری اجتماعی را شکل می‌دهند.

.

.

پنج توصیه راهبردی به زنان مقاومت

شیخ نعیم قاسم در ادامه، پنج توصیه محوری خطاب به زنان ارائه کرد:

۱. ایفای نقش فعال در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در تربیت خانواده و حمایت از مقاومت؛

۲. مشارکت مؤثر در ساخت آینده لبنان و همکاری عملی با دیگر زنان کشور؛

۳. پایبندی به حجاب به‌عنوان پرچم تقوا و عامل حضور فعال و مؤثر اجتماعی؛

۴. استمرار نقش مقاومتی در جایگاه دختر، مادر و همسر برای حفظ دستاوردهای خون شهدا؛

۵. درک این واقعیت که کار زنان محدود به عضویت تشکیلاتی نیست و هر فعالیتی در مسیر جهاد و مقاومت، بخشی از این جریان محسوب می‌شود.

ورود به مرحله‌ای جدید پس از آتش‌بس

دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، اعلام کرد که لبنان وارد مرحله‌ای جدید شده و بازگشت به مباحث پیش از این توافق، فاقد معناست.

وی مسئولیت حفظ حاکمیت و امنیت کشور را متوجه دولت دانست و تأکید کرد که حزب‌الله به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند بوده است.

نقض آتش‌بس از نگاه ناظران بین‌المللی

دبیرکل حزب‌الله به اظهارات فرمانده نیروهای یونیفل اشاره کرد که نقض آشکار آتش‌بس از سوی اسرائیل را تأیید کرده و هرگونه بازسازی توان حزب‌الله در جنوب رود لیطانی را رد کرده بود. تجاوزات اسرائیل پس از توافق نیز ادامه دارد و تهدیدی مستقیم برای لبنان محسوب می‌شود.

مقاومت، سلاح و واقعیت توازن قوا

شیخ نعیم قاسم با رد دیدگاه‌هایی که سلاح مقاومت را بی‌فایده می‌دانند، تصریح کرد که هیچ مقاومتی در جهان دارای سلاحی هم‌سطح با دشمن نیست و عدم توازن نظامی، امری طبیعی در همه جنبش‌های مقاومتی است.

وی افزود که مأموریت اصلی مقاومت، آزادسازی سرزمین و حمایت از دولت و ارتش است، نه جلوگیری مطلق از تجاوز. به گفته او، بازدارندگی حزب‌الله در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳، دستاوردی کم‌نظیر در سطح جهانی بوده است.

.

.

خلع سلاح؛ مطالبه خارجی با پیامد داخلی

دبیرکل حزب‌الله درخواست خلع سلاح مقاومت را صراحتاً خواسته‌ای آمریکایی ـ اسرائیلی دانست و گفت طرح این موضوع در شرایط کنونی به معنای تضعیف و خودکشی لبنان است. او تحریم‌ها و فساد ساختاری را از مشکلات اصلی کشور برشمرد و آمریکا را عامل بی‌ثبات‌سازی لبنان از سال ۲۰۱۹ معرفی کرد.

هشدار درباره پروژه‌های منطقه‌ای و سرنوشت لبنان

شیخ نعیم قاسم نسبت به پروژه‌های منطقه‌ای اسرائیل و آمریکا هشدار داد و تأکید کرد که تسلیم در برابر تهدیدها، به محو لبنان منجر خواهد شد.

او با اشاره به تحولات سوریه گفت فقدان قدرت دفاعی، ثبات هیچ کشوری را تضمین نمی‌کند و افزود که هدف اسرائیل، حذف کامل مقاومت بوده اما این هدف در نبرد «اولی‌البأس» ناکام مانده است.

چهار دستاورد کلیدی مقاومت

دبیرکل حزب‌الله، کارنامه مقاومت را در چهار محور خلاصه کرد:

۱. آزادسازی سرزمین لبنان در سال ۲۰۰۰؛

۲. ایستادگی در برابر تجاوزها، به‌ویژه جنگ ۲۰۰۶؛

۳. ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر اسرائیل از ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳؛

۴. جلوگیری از اشغال کامل لبنان از طریق پایداری مردمی و نظامی.

دفاع، خط قرمز است

شیخ نعیم قاسم در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که موضع حزب‌الله تغییرناپذیر است و هرگونه گفت‌وگو درباره راهبرد دفاعی، تنها پس از اجرای کامل توافق آتش‌بس و تأمین حاکمیت و امنیت توسط دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد که حزب‌الله هرگز تسلیم فشارها نخواهد شد و دفاع از سرزمین، سلاح و کرامت را یک واقعیت واحد و تفکیک‌ناپذیر می‌داند.

....................

