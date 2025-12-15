به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یگان‌هایی از ارتش لبنان در منطقه بقاع شمالی به تعقیب قاچاقچیان وابسته به خاندان «آل دندش» پرداختند.

بر اساس این گزارش، قاچاقچیان در جریان تعقیب به داخل خاک سوریه گریختند و همین امر موجب درگیری میان ارتش لبنان و نیروهای امنیت عمومی سوریه شد.

این درگیری حدود نیم ساعت ادامه داشت و در منطقه «المشرفه» واقع میان هرمل و القاع رخ داد.

ارتش لبنان برای مسدود کردن مسیر قاچاق، اقدام به ایجاد موانع خاکی کرد و استقرار میدانی گسترده در محل درگیری انجام داد.

اوضاع پس از مدتی به حالت عادی بازگشت و ارتش لبنان در منطقه حضور دارد.

گفتنی است مسیرهای قاچاق در مناطق هرمل، القاع و المشرفه سال‌هاست برای انتقال افراد، مواد مخدر، سوخت و کالاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

