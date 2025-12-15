نقشه جدید داعش در سوریه/ از ترورهای پراکنده تا عملیات مرکب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله‌ای که یک فرد مسلح ــ که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده وابسته به داعش است ــ علیه یک گروه نظامی آمریکایی در تدمر انجام داد، در صورت پذیرش رسمی مسئولیت آن از سوی داعش، بزرگ‌ترین حمله این گروه در منطقه‌ای به شمار می‌رود که تحت کنترل حکومت جولانی قرار دارد. این حمله پس از سلسله‌ای از عملیات‌های کوچک‌تر داعش رخ داد که آخرین مورد آن، ترور یکی از عناصر وابسته به وزارت دفاع حکومت جولانی در ادلب، حدود دو هفته پیش بود. اهمیت حمله تدمر در این است که این‌بار از طریق نفوذ داخلی انجام شد؛ چراکه عامل آن عضوی از تشکیلات امنیت عمومی وابسته به وزارت کشور کومت جولانی بود.

این حمله پس از آن صورت گرفت که داعش کارزار تندی را علیه «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه به راه انداخت؛ کارزاری که در پی پیوستن حکومت جولانی به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، شدت گرفت. داعش در آن زمان الشرع را متهم کرد که در برابر حمایت آمریکا، از شریعت عدول کرده است و دیدار الشرع با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را سقوط و انحطاط، توصیف کرد.

در مقابل، حمله تدمر پس از اعلام اجرای مجموعه‌ای از عملیات‌های مشترک میان مقامات حکومت جولانی و ائتلاف بین‌المللی علیه هسته‌های داعش انجام شد؛ عملیاتی که بنا بر بیانیه‌های وزارت کشور حکومت جولانی، مناطق مختلفی در جنوب و شمال سوریه را دربر گرفته بود. این اقدامات با یک کارزار رسانه‌ای همراه شد که هدف آن تأکید بر عزم مقامات حکومت جولانی برای مبارزه با داعش بود؛ موضوعی که «مرهف ابوقصره» وزیر دفاع حکومت جولانی نیز بر آن تأکید کرد و در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که نیروهایش، ده سال است که با داعش می‌جنگند.

گسترش عمودی و افقی شبکه عملیات داعش در سوریه

بررسی روند عملیات‌های داعش، از گسترش عمودی و افقی فعالیت‌های این گروه حکایت دارد. در حالی که فعالیت داعش در سه‌ماهه نخست سال میلادی جاری به ترورهای هدفمند و حملات غافلگیرانه در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) محدود بود، نقشه حملات در سه‌ماهه دوم و سوم همان سال نشان‌دهنده استفاده گسترده‌تر از بمب‌های کنار جاده‌ای و گسترش دامنه عملیات به مناطق شمالی و مرکزی کشور سوریه است. در سه‌ماهه چهارم، داعش به مرحله‌ای پیشرفته‌تر از نظر تاکتیکی رسید؛ به‌گونه‌ای که حملات ترکیبی شامل بمب‌های انفجاری، سلاح‌های خودکار و راکت‌ها را اجرا کرد و با تکیه بر یک اتاق عملیات انعطاف‌پذیر، توانست حملات کیفی و هم‌زمانی را در چند نقطه انجام دهد؛ موضوعی که در گزارشی تحلیلی از سوی وب‌سایت «نون بوست» تشریح شده است.

داعش از فروپاشی حکومت بشار اسد و پیامدهای آن از جمله تخلیه زندان‌ها در سوریه، بهره برد. فرار شمار زیادی از عناصر این گروه و همچنین دسترسی به سلاح‌هایی که ارتش سابق سوریه بر جای گذاشته بود، به تقویت آن انجامید. افزون بر این، شکل‌گیری حکومت جولانی ــ که در میان آن‌ها گروه‌های تندرو و خارجی نیز حضور دارند ــ فرصتی مضاعف برای داعش فراهم کرد تا نیروهای بیشتری جذب کند. این گروه از نگرانی‌های فزاینده در میان جریان‌های تندرو و خارجی نسبت به پیامدهای همکاری میان مقامات حکومت جولانی و ایالات متحده آمریکا، بهره‌برداری کرد؛ همکاری‌ که از نظر این گروه‌ها، تهدیدی وجودی برای آن‌ها محسوب می‌شود و از منظر شرعی نیز به دلیل تعامل با واشنگتن ــ که بسیاری از این گروه‌ها آن را دشمن کافر می‌دانند ــ محل مناقشه است.

ادامه ناامنی‌ها و تداوم ترورهای هدفمند

در مجموع، این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های جدی در پرونده داعش است؛ از جمله دشواری ترسیم یک ساختار مشخص برای این گروه که به راهبرد گرگ تنها در طراحی و اجرای حملات خود متکی است. افزون بر آن، بحران اعتماد نسبت به نیروهایی که مسئول مقابله با داعش هستند (وابسته به وزارتخانه‌های دفاع و کشور حکومت جولانی) نیز به چشم می‌خورد؛ بحرانی که حمله اخیر از وجود نفوذ عمیق در صفوف این نیروها پرده برداشت و می‌تواند زمینه‌ساز حملات بیشتری از سوی داعش در آینده شود.

شایان ذکر است که دیروز یکشنبه، چهار تن از نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهر معره‌النعمان در جنوب استان ادلب کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.

