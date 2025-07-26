به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گزارش اخیر دفتر هیأت معاونت سازمان ملل و دفتر حقوقبشر این سازمان درباره انتقامجویی از بازگشتکنندگان به افغانستان را رد کرد. وی تأکید نمود تمامی بازگشتکنندگان مشمول عفو عمومی هستند و هیچ برخورد سیاسی یا انتقامجویانهای علیه آنان صورت نمیگیرد.
فطرت افزود در موارد معدودی حوادث جزئی و شخصی رخ داده که جنبه سیاسی ندارد و یوناما نباید با بزرگنمایی این موارد، نگرانیها را تشدید کند. او هرگونه استفاده تبلیغاتی از این گزارشها را محکوم کرد.
در مقابل، یوناما و دفتر حقوقبشر سازمان ملل در گزارش مشترکی اعلام کردند که مقامات سابق، خبرنگاران، فعالان حقوق زنان و مدنی پس از بازگشت به افغانستان با نقض گسترده حقوقبشر از جمله شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید امنیتی توسط طالبان مواجه شدهاند.
...
پایان پیام/
نظر شما