اسکان موقت مهاجران بازگشتی از ایران در مسجد جامع فاطمیه استان قندهار افغانستان + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی موج بازگشت مهاجران از ایران، مسجد جامع فاطمیه در استان قندهار افغانستان با همکاری خیرین محلی چند مرکز فعال برای اسکان موقت مهاجران ایجاد کرده است.

در این مراکز، خدمات اولیه از جمله محل خواب، غذای گرم و امکانات بهداشتی برای مهاجران فراهم شده تا مشکلات ابتدایی آنان برطرف شود.

مهاجران ساکن در این مراکز ضمن ابراز رضایت از خدمات ارائه‌شده، از حکومت و نهادهای مسئول خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و اسکان پایدار خود شدند.

همزمان، مسئولان این طرح اعلام کرده‌اند که روند خدمات‌رسانی به مهاجران تا تثبیت وضعیت ادامه خواهد داشت.

