به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی معصومی گرجی» امروز سهشنبه، 24 تیر 1404 در نشست همافزایی مدیران فرهنگی مازندران برای تحقق تولیدات فاخر و تربیت هنرمندان انقلابی ضمن تأکید بر ضرورت تعامل نظاممند میان نهادهای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری، بر اهمیت همافزایی در دو محور اصلی تولیدات هنری و تربیت هنرمند انقلابی تأکید کرد.
رئیس حوزه هنری مازندران گفت: تولید فرهنگی بدون تربیت نیروهای خلاق و متعهد ناقص است؛ همانگونه که تربیت بدون تولید نیز ثمرهای ندارد.
وی از آمادگی حوزه هنری برای همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در زمینههای مختلف از جمله پژوهش، هنرهای تجسمی، کارگاههای آموزشی و تولید آثار فرهنگی خبر داد و به عنوان نمونهای از ظرفیتهای موجود، به اقدامات اخیر حوزه هنری در شناسایی و معرفی شخصیت برجسته و کمتر شناختهشده شهید شیخ غلامعلی مجتهد ساروی اشاره کرد.
معصومیگرجی توضیح داد که چگونه حوزه هنری با برگزاری نشستهای پژوهشی، مستندسازی و فراهمکردن زمینه تولید اثر نمایشی، تلاش کرده است تا این عالم مجاهد دوره قاجار و مشروطه را به نسل امروز معرفی کند.
رئیس حوزه هنری مازندران از آغاز پروژه مستندسازی و تولید زندگینامه حضرت آیتالله کوهستانی از مفاخر بزرگ جهان اسلام و استان مازندران خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی در آیندهای نزدیک کلید خواهد خورد و میتواند نمونهای از همکاری هدفمند دستگاههای فرهنگی استان باشد.
هانی اسماعیلی، رئیس امور سینمایی حوزه هنری مازندران نیز در این نشست، سینما را یک فرصت راهبردی و تأثیرگذار در عرصه فرهنگ دانست و بر لزوم برنامهریزی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سینما در انتقال مفاهیم ارزشی و انقلابی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که میتوان از این ابزار بهعنوان بستری مردمی برای روایت شخصیتها، وقایع و مفاهیم بزرگ اسلامی استفاده کرد.
