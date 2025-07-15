به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «ابراهیم حیدری ‌جناسمی» امروز سه‌شنبه، 24 تیر 1404 در مراسم افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف که در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد، ضمن عرض تسلیت ایام اسارت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امامزادگان، اظهار کرد: مازندران در ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با تأکید بر اینکه برگزاری مسابقات قرآن فرصتی برای بهره‌مندی از سفره اهل بیت (ع)، قرآن و شهداست، افزود: استان مازندران با بیش از هزار و ۹۵۴ مکان مذهبی و امامزاده، رتبه نخست کشور را در این زمینه داراست.

وی تصریح کرد: این تعداد امامزاده و اماکن متبرکه، نشان‌دهنده عمق دینداری و تدین مردم این استان است.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی همچنین به سهم بالای موقوفات استان در زمینه عزاداری امام حسین (ع) اشاره کرد و یادآور شد: حدود ۷۴ درصد موقوفات برخی شهرستان‌ها، مربوط به ایام عزاداری سید و سالار شهیدان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، قرآن و عترت را دو ودیعه مهم پیامبر اکرم (ص) در بین امت اسلام دانست و گفت: نوکری و خدمت به این دو ثقل گرانبها بر عهده سازمان اوقاف است، قرآن، کتاب هدایت و رشد و امام حسین (ع) نیز نماد هدایت و کشتی نجات بشریت است.

وی در ادامه به آمار بالای ثبت‌نام‌کنندگان در مسابقات قرآنی استان اشاره و بیان کرد: امسال بیش از ۲هزار و ۳۰۰ نفر در سایت اوقاف برای شرکت در مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند که هزار و ۲۰۰ نفر در رشته معارف و هزار نفر در رشته‌های آوایی و سایر رشته‌ها هستند.

حجت‌الاسلام حیدری ‌جناسمی خاطرنشان کرد: مسابقات در پنج منطقه شهرستانی برگزار شده و نزدیک به ۱۷۰ نفر به مرحله استانی راه یافته‌اند که امیدواریم با توجه به سطح نمرات و ظرفیت‌های استان، سهمیه بیشتری برای حضور در مرحله کشوری و بین‌المللی داشته باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در پایان از حضور اساتید مازندرانی که از مفاخر قرآنی استان محسوب می‌شوند در این مسابقات تقدیر کرد و آن را مایه افتخار دانست.

