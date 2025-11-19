مدیرکل اوقاف قم: تحقق امر به معروف تنها با عمل به سیره پیامبر(ص) ممکن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف قم، در ویژه‌برنامه «حجاب فاطمی و عفاف زینبی» با عنوان «مفلحون» که با حضور اعضا و کارکنان جمعیت هلال‌احمر قم در حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، بر اهمیت بازگشت به شیوه تربیتی قرآن و پیامبر(ص) در مواجهه با مسائل فرهنگی تأکید کرد.

وی با قدردانی از حجت‌الاسلام فقیه، نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر قم، و مسئولان این مجموعه، خدمت‌رسانی بی‌چشم‌داشت را یکی از ارزشمندترین اعمال دانست و خاطرنشان کرد: «قرآن تنها یک متن مقدس نیست؛ موجودی زنده است که راه زندگی را به انسان می‌آموزد.»

اسکندری با انتقاد از محدود شدن نگاه جامعه به جنبه‌های تبرکی قرآن گفت: «مشکل آنجاست که قرآن را برنامه عملی زندگی نمی‌کنیم. باید مسائل اجتماعی‌مان را بر قرآن عرضه کنیم و پاسخ بگیریم.»

وی رمز موفقیت پیامبر اکرم(ص) در تحول جامعه جاهلی را نرم‌خویی و مدارا دانست و با استناد به آیات قرآن افزود: «خداوند به پیامبر فرمان می‌دهد که از مردم درگذرد، برای آنان طلب آمرزش کند و آنان را در امور شریک سازد؛ این رفتارها بود که دل‌ها را جذب کرد.»

مدیرکل اوقاف قم، شخصیت‌بخشی به مردم را از مهم‌ترین روش‌های انبیابرشمرد و با اشاره به روایت برخورد پیامبر(ص) با ثروتمندی که در مسجد از کنار فقیر فاصله گرفت، گفت: «سیره پیامبر، تربیت مردم با حفظ کرامت آنان بود؛ نه تحقیر و تندخویی.»

وی یکی از آسیب‌های جدی در عرصه امر به معروف را «عمل نکردن به گفته‌ها» دانست و اظهار کرد: «پیامبر(ص) و نیز امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب به دلیل صداقت عملی و خدمت‌گزاری خالصانه، مورد اعتماد و محبت مردم قرار گرفتند.»

اسکندری با اشاره به آگاهی و هوشمندی مردم ایران گفت: «وفاداری ملت به امام و رهبری ریشه در صداقت آنان دارد.»

وی همچنین برخی سران کشورهای اسلامی را به‌دلیل تحقیر ملت‌هایشان فاقد توان دفاع از فلسطین دانست و در مقابل، مواضع شجاعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از رهبری صحیح و الهی عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف قم در پایان، با دعوت حاضران به تمسک به قرآن و سیره پیامبر(ص) تأکید کرد: «اگر در مسیر امر به معروف و عفاف، معیارهای الهی همچون مهربانی، گذشت، دلسوزی، صداقت و شخصیت‌بخشی به مردم رعایت شود، قطعاً نتایج مطلوب حاصل خواهد شد.»

