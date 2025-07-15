رژیم صهیونیستی برق و آب دفاتر آنروا (آژانس امدادرسانی سازمان ملل) را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الی کوهن، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: برق‌ دفاتر آنروا قطع می‌شود. قانون قطع برق و آب از دفاتر آنروا صادر شده و منجر به توقف فعالیت این سازمان در اسرائیل می‌شود.

وی تصریح کرد: آنروا به عنوان بازوی اجرایی حماس فعالیت کرده و افراد خرابکار را به کار گرفته که در کشتار ۷ اکتبر مشارکت داشتند. این سازمان جوانان فلسطینی را برای «تروریسم و انزجار» از اسرائیل پرورش می‌دهد.

الی کوهن گفت: سازمانی که خاستگاهی برای تحریک و کشتار است، حق وجود داشتن ندارد.

اقدامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا در حالی انجام می‌شود که مردم فلسطین به کمک‌های این نهاد وابسته به سازمان ملل نیاز مبرم دارند.

رژیم صهیونیستی تاکنون برای این ادعاهای خود شواهدی منتشر نکرده است و در راستای فشار بیشتر بر فلسطینی‌ها، درصدد در تنگنا قرار دادن آنروا است.

