به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در طول ۶ هفته گذشته ۸۷۵ فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها در نوار غزه به شهادت رسیدند که از این تعداد ۶۷۴ تن در نزدیکی مراکز وابسته به بنیاد بشردوستانه غزه شهید شدند.

در همین رابطه آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) گزارش داد که از هر ۱۰ کودک فلسطینی که در مراکز درمانی غزه مورد معاینه قرار می‌گیرد، یک کودک مبتلا به سوءتغذیه است.

«ژولیت توما» مسوول ارتباطات آنروا اظهار کرد: تیم‌های بهداشتی ما افزایش سوءتغذیه در غزه را به ویژه از زمان تشدید محاصره از چهار ماه قبل تایید می‌کنند.

«ثمین الخیطان» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اظهار کرد: شهرک‌نشین‌ها و نیروهای امنیتی در چند هفته گذشته، عملیات‌های قتل، حملات و اعمال محدودیت‌ها علیه فلسطینی‌ها را در کرانه باختری از جمله قدس اشغالی افزایش داده‌اند.

رژیم صهیونیستی به حملات و یورش‌های گسترده خود به شهرهای کرانه باختری و مناطق قدس، تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌سازی‌ها ادامه می‌دهد و در رسانه‌های آن فراخوان‌هایی برای الحاق این مناطق مطرح می‌شود.

