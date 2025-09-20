به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ لبنان ادعاها درباره وجود تجهیزات یا سلاحهای وابسته به حزبالله در قلعه تاریخی بعلبک را رد کرد و تأکید نمود که این سایت باستانی کاملاً خالی از هرگونه شبهه است.
در بیانیه وزارت فرهنگ لبنان آمده است: آنچه در شبکههای اجتماعی منتشر شده و بر اساس سخنان یک نماینده پیشین مجلس درباره استفاده قلعه بعلبک برای ذخیره تجهیزات حزبی است، کاملاً بیاساس بوده و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
این وزارتخانه تصریح کرد که تنها نیروهای امنیتی لبنان در قلعه حضور دارند و مسئولیت حفاظت از این مکان تاریخی را برعهده دارند. قلعه بعلبک تحت نشان «سپر آبی» ثبت شده است و در فهرست مکانهای حفاظتشده بر اساس کنوانسیون لاهه – پروتکل دوم قرار دارد.
وزارت فرهنگ لبنان در پایان از شهروندان این کشور خواست همواره اخبار مربوط به اماکن باستانی را فقط از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعات بیاساس توجه نکنند.
این واکنش پس از آن صورت گرفت که «آنتوان زهرا» نماینده سابق مجلس نمایندگان لبنان از حزب «القوات» در یک گفتوگوی رسانهای مدعی شد حزبالله دهههاست از قلعه بعلبک بهعنوان انبار سلاح استفاده میکند.
