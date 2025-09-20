  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

واکنش وزارت فرهنگ لبنان به ادعای وجود سلاح حزب‌الله در قلعه بعلبک

۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۷
کد خبر: 1729209
واکنش وزارت فرهنگ لبنان به ادعای وجود سلاح حزب‌الله در قلعه بعلبک

در پی اظهارات یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان لبنان مبنی بر استفاده حزب‌الله از قلعه بعلبک به‌عنوان انبار سلاح، وزارت فرهنگ لبنان این ادعاها را بی‌اساس و دور از واقعیت، توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ لبنان ادعاها درباره وجود تجهیزات یا سلاح‌های وابسته به حزب‌الله در قلعه تاریخی بعلبک را رد کرد و تأکید نمود که این سایت باستانی کاملاً خالی از هرگونه شبهه است.

در بیانیه وزارت فرهنگ لبنان آمده است: آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بر اساس سخنان یک نماینده پیشین مجلس درباره استفاده قلعه بعلبک برای ذخیره تجهیزات حزبی است، کاملاً بی‌اساس بوده و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.

این وزارتخانه تصریح کرد که تنها نیروهای امنیتی لبنان در قلعه حضور دارند و مسئولیت حفاظت از این مکان تاریخی را برعهده دارند. قلعه بعلبک تحت نشان «سپر آبی» ثبت شده است و در فهرست مکان‌های حفاظت‌شده بر اساس کنوانسیون لاهه – پروتکل دوم قرار دارد.

وزارت فرهنگ لبنان در پایان از شهروندان این کشور خواست همواره اخبار مربوط به اماکن باستانی را فقط از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعات بی‌اساس توجه نکنند.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که «آنتوان زهرا» نماینده سابق مجلس نمایندگان لبنان از حزب «القوات» در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای مدعی شد حزب‌الله دهه‌هاست از قلعه بعلبک به‌عنوان انبار سلاح استفاده می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha