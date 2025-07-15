ادعای امنیت طالبان در سایه کشتار / یک خانواده در استان غزنی افغانستان شبانه تیرباران شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان غزنی افغانستان اعلام کردند که شب گذشته، ۲۳ تیر، افراد مسلح ناشناس با حمله به خانه‌ای در روستای خالوخیل استان قره‌باغ، پنج عضو یک خانواده را به گلوله بستند.

در این حمله، حضرت یونس ۴۰ ساله، همسرش درخانۍ ۳۵ ساله، و سه فرزندشان شامل حضرت غنی ۹ ساله، جاوید ۵ ساله و یک دختر ۷ ساله جان باختند.

همچنین بی‌بی حسنا، دختر شش‌ساله این خانواده نیز زخمی شده است.

شاهدان محلی می‌گویند مهاجمان پس از شلیک‌ها با موتورسیلک از محل گریختند.

تاکنون مسئولیت این جنایت را هیچ گروهی بر عهده نگرفته و مقامات طالبان نیز واکنشی نشان نداده‌اند.

این رویداد بار دیگر سوالاتی جدی درباره توانایی طالبان در تأمین امنیت شهروندان مطرح کرده است.

بسیاری از مردم محلی معتقدند که یا طالبان خود در این وقایع شریک هستند یا در کنترل امنیت ناکام مانده‌اند.

