به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ روز یکشنبه (۹ شهریور) حادثهای تأسفبار و نگرانکننده در کمپ سخی مزارشریف به وقوع پیوست.
بنا بر روایت شاهدان عینی و ساکنان محل، گروهی از افراد پشتون و کوچی که خود را تحت عنوان «مهاجر» معرفی میکنند، با حمایت آشکار برخی مسئولان حوزه ۱۲ امنیتی، به خانهها و زمینهای مردم هزارهنشین این منطقه یورش برده و اقدام به تخریب ملکیتها و چادرهای آنان کردند.
به گفتهی مردم محل، این تعرض ناگهانی باعث شد که زنان و کودکان بیپناه از خانهها بیرون رانده شوند. یکی از معترضان در گفتگو با خبرنگار ابنا چنین روایت کرد:
«دیروز یک عده کثیری از این پشتونها و کوچیها که تحت حمایت آمر امنیت و آمر حوزه ۱۲ بودند، حمله کردند به خانهها و چادرهای مردم. این باعث شد زن و بچهها با ترس و وحشت بیرون شوند. ما که خبر شدیم، از هر ناحیه کمپ سخی جمع شدیم و به سمت محل رفتیم. در همان لحظه نیروهای حوزه و امنیتی حضور داشتند. ما جلوی مهاجمان را گرفتیم، اما نیروهای امنیتی با خشونت ما را عقب راندند.»
معترضان میگویند که با حضور گسترده مردم، احتمال درگیری شدید بالا رفت.
به همین دلیل، مسئولان حوزه امنیتی ۱۲ مجبور شدند موضوع را به فرماندهی امنیت استان ارجاع دهند.
بنابر گفته شاهدان، نزدیک غروب همان روز، نمایندگانی از فرماندهی امنیت آمدند و وعده سپردند که فردای آن روز ۱۰ نفر از نمایندگان مردم و ۱۰ نفر از طرف مقابل در دفتر امنیت حاضر شوند و شکایات خود را مطرح کنند.
یکی از بزرگان محل در توضیح پیشینه این نزاع گفت:
«ما نزدیک به سی سال است که در این زمینها زندگی میکنیم. از سال ۱۳۷۴ قباله شرعی و اسناد قانونی داریم. اما طرف مقابل فقط یک فرمان نوشتاری از دوره اول طالبان از ملاعمر دارد، آن هم بدون شماره و مشخصات دقیق که هیچجا ذکر نشده مربوط به کمپ سخی است. با وجود این، هر روز به خانههای مردم سر میزنند، دروازهها را میکوبند و میگویند بیرون شوید تا ملکیتها را بگیریم.»
به گفتهی ساکنان، خشم مردم دیروز به اوج رسید و به صورت خودجوش دست به تجمع زدند.
یکی از حاضران چنین شرح داد:
«خون مردم به جوش آمد. همه رفتند. وقتی به فرماندهی امنیت مراجعه کردیم، ۱۰ نفر از مهاجمان بازداشت شدند. فرماندهی امنیت دستور داد که آمر حوزه ۱۲ باید هرچه زودتر خیمهنشینان مهاجر را از منطقهی کمپ سخی بیرون کند تا دعوا از راه قانونی حل شود. فرماندهی امنیت حتی هشدار داد اگر حوزه ۱۲ از دستور سرپیچی کند، خودش نیرو خواهد فرستاد.»
با وجود این تصمیم، مردم کمپ سخی نگراناند که برخی ادارات محلی پشت پرده همچنان از مهاجمان حمایت کنند.
آنان تأکید میکنند که از حقوق شرعی و قانونی خود کوتاه نخواهند آمد و از نهادهای مسئول میخواهند که عدالت را اجرا و امنیت را برای خانوادههای هزارهنشین تضمین کنند.
