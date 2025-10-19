اسپانیا: مسلمانان و مهاجران نقشی کلیدی در اقتصاد و امنیت اجتماعی دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اسپانیا با انتشار گزارشی مفصل تلاش کرده است تا برخی باورهای نادرست درباره مهاجران و به‌ویژه مسلمانان در این کشور را «رد کند» و نشان دهد که این گروه‌ها نه تنها به خوبی در جامعه ادغام شده‌اند، بلکه سهم قابل توجهی در اقتصاد و تأمین امنیت اجتماعی دارند.

این اقدام پس از تشدید حملات حزب مردم (PP) و حزب راست‌گرای Vox علیه مهاجران مسلمان و افزایش اسلام‌هراسی در فضای مجازی در سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

طبق این گزارش، مهاجران در اسپانیا به‌طور متوسط سهمی معادل ۱۰٪ از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را تأمین می‌کنند، در حالی که تنها ۱٪ از هزینه‌های آن را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین نرخ اشتغال مهاجران بالاتر از میانگین ملی است و سهم آن‌ها در مشاغل خدمات خانگی، هتلداری و بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز قابل توجه است. گزارش تاکید می‌کند که هیچ گونه کمک ویژه اجتماعی برای مهاجران وجود ندارد و دریافت این حمایت‌ها منوط به داشتن اقامت قانونی است.

این گزارش همچنین برخی تصورات غلط درباره اسلام و مسلمانان را بررسی کرده است؛ از جمله اینکه آن‌ها در واقع قصد تحمیل دین خود به دیگر افراد جامعه را ندارند. علاوه بر این، با اینکه شاخص‌های جرم و جنایت در کشور پایین است، اما مسلمانان همچنان با تبعیض مواجه هستند. به‌ویژه در زمینه دسترسی به مسکن، بسیاری از آن‌ها تجربه تبعیض داشته‌اند.

رسانه‌های محلی نوشتند دولت اسپانیا با این اقدام در پی تقویت تصویر مثبت مهاجران و مقابله با جریان‌های اسلام‌هراسی و نژادپرستی در این کشور است.

