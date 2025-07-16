خودکشی یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه هاآرتص از خودکشی یک نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

این روزنامه نوشت: یک نظامی عضو تیپ هوابرد تلاش کرد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان دهد.

این نظامی در یکی از پایگاه های ارتش در جنوب، دست به خودکشی زد.

پیشتر روز دوشنبه منابع صهیونیستی گزارش دادند که یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در پادگانی در شمال سرزمین های اشغالی خودکشی کرده است.

منابع صهیونیستی روز جمعه نیز گزارش داده بودند: جسد یک نظامی ۳۰ ساله ارتش اسرائیل که به ضرب گلوله کشته شده بود، در منطقه «کفار تبواح» در کرانه باختری پیدا شد.

رسانه صهیونیستی «حدشوت للو تسنزورا» نوشته بود که این نظامی خودکشی کرده است.

بنا به اعلام منابع صهیونیستی، از آغاز جنگ علیه نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۴۴ نظامی صهیونیست به دلیل اختلالات روحی ـ روانی ناشی از جنگ، خودکشی کرده‌اند.

