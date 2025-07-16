روزنامه صهیونیستی هاآرتس (Haaretz) امروز چهارشنبه گزارش داد که تحلیلهای تصاویر ماهوارهای و کارشناسان نشان میدهد که وسعت ویرانی در نوار غزه بیشتر از آن چیزی است که قبلاً تصور میشد.
در این گزارش آمده است:
◼️ میزان تخریب در نوار غزه بیشتر از آن چیزی است که قبلاً تصور میشد
◼️ حداقل ۷۰ درصد از ساختمانها غیرقابل سکونت شدهاند.
◼️ ۸۹ درصد از ساختمانها در رفح و ۸۴ درصد از ساختمانها در شمال نوار غزه تخریب شدهاند.
◼️ ۷۸ درصد از ساختمانها در شهر غزه به طور کامل یا جزئی تخریب شدهاند.
◼️ ساختمانها در غزه توسط پیمانکاران اسرائیلی تحت نظارت ارتش تخریب میشوند.
◼️ پیمانکاران اسرائیلی تقریباً ۵۰۰۰ شِکِل (۱۴۰۰ دلار آمریکا) برای هر ساختمانی که تخریب میکنند، دریافت میکنند.
این پیمانکاران بهدلیل دریافت پول بیشتر به نهادهای نظامی فشار وارد میکنند تا مناطق بیشتری از غزه را ویران کنند.
این گزارش نشان میدهد که تخریب نوار غزه نه تنها محصول یک جنگ نظامی، بلکه پروژهای سودآور و حسابشده با مشارکت ساختاری ارتش و بخش خصوصی "اسرائیل" است؛ پروژهای که به جای بازسازی، بر ویرانی سیستماتیک و محرومسازی کامل فلسطینیان استوار است.
..............................
