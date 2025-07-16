به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فرهنگی روسیه در کابل از برپایی غرفه کتابهای روسی در نمایشگاه کتاب کابل خبر داد. این مرکز در بیانیهای اعلام کرد که آثار ادبی بزرگان روسیه همچون الکساندر پوشکین، فیودور داستایوفسکی و لئو تولستوی به همراه کتابهایی درباره تاریخ روسیه و جنگ جهانی دوم در این نمایشگاه عرضه شده است.
این نمایشگاه به همت وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از (۲۳ تا ۲۷ تیر) در کابل برگزار میشود.
تصاویری که مرکز فرهنگی روسیه منتشر کرده، نشان میدهد شماری از اعضای طالبان نیز به بازدید از غرفه روسیه رفته و در حال مطالعه برخی کتابها هستند. به گفته این مرکز، در نخستین روز نمایشگاه بیش از ۲۰۰ نفر از غرفه بازدید کردهاند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که اخیراً طالبان نشستی با محوریت «بررسی کتابهای منحرف» برگزار کردهاند. به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست، برخی کتابها به دلیل تعارض با ایدئولوژی این گروه ممنوع و از کتابخانهها و فروشگاهها جمعآوری شده است.
