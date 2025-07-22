به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از منابع محلی، نیروهای طالبان روز سه‌شنبه در منطقه دشت‌برچی، تلفن‌های همراه مردان را به‌طور کامل بررسی کردند. به گفته شاهدان عینی، طالبان پوشه‌های مختلف تلفن‌ها را باز کرده و محتویات آن‌ها را به دقت وارسی می‌کردند.

هدف از این اقدام طالبان هنوز مشخص نشده است؛ اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این بازرسی‌ها بخشی از سیاست‌های کنترل اجتماعی و محدودسازی فعالیت‌های شهروندان کابل است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که طی دو روز گذشته، طالبان چندین زن و دختر را نیز از مناطقی مانند بیست‌متری، کوچه رسالت و تانک‌تیل به اتهام «بی‌حجابی» بازداشت کرده‌اند. در حالی که برخی از مصاحبه‌هایی میدانی صورت گرفته توسط خبرنگاران ما این را گزارش می‌کند که اتهام صورت گرفته تردد بدون محارم است و بسیاری از بانوان دستگیر شده حجاب مناسبی داشته‌اند.

علاوه بر این، روز گذشته برخی خانه‌ها در منطقه‌ی پروان دوم افغانستان نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

شهروندان غرب کابل می‌گویند چنین اقداماتی فضای عمومی را به شدت امنیتی و نگران‌کننده کرده و شهروندان را از فعالیت‌های روزمره خود بازداشته است.

